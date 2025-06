A Força da União: presidente da Docol apresenta palestra a empresários de Brusque

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) promoveu nesta segunda-feira, 30, a 25ª edição do Almoço de Ideias com a palestra do presidente da Docol e da ACI de Joinville, Guilherme Bertani, com o tema A Força da União. O evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre empresários e autoridades, na Sociedade Esportiva Bandeirante.

“A gente sabe da importância do associativismo lá em Joinville e em todo o estado. É essencial que empresas e sociedade civil se mobilizem em torno de temas que acham importante para acompanhar o poder público. É um dos motivos de Santa Catarina ser um estado de destaque no país”, destacou Guilherme.

Ele é presidente da Docol, empresa líder em metais sanitários e louças no país, há nove anos. Nesse período, a empresa se consolidou como a maior exportadora e uma das principais empresas de metais sanitários da América Latina. Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com pós-graduação em Finanças pela mesma instituição, e possui extensão em Marketing pela UC Berkeley, Advanced Management pela The Wharton School.

“Santa Catarina tem dezenas de empresas de excelência e Brusque também. Poder compartilhar essa experiência é muito legal. Vivemos um momento crítico e temos eleições no ano que vem. Por isso, precisamos olhar cases de sucesso, porque é um momento inspirador. Eu, quando estou ouvindo uma palestra, seja sobre uma empresa grande ou pequena, sempre tenho muitos insights. Esse momento de compartilhamento de experiências é muito oportuno. Quem sabe, dessa troca de ideias, não saia uma possibilidade de desenvolvimento”, ressalta.

Em 2024, foi eleito presidente da Associação Empresarial de Joinville (Acij), após ocupar uma das vice-presidências da entidade desde 2016. Recentemente, foi reeleito para presidir a entidade na gestão 2025-26. Paralelo a sua carreira como executivo, Guilherme também é escritor, com três livros publicados, um deles sobre uma escalada que fez na Antártida.

“O mundo todo está em uma nova dinâmica e ninguém tem certeza de qual é, devido às mudanças nos Estados Unidos e problemas na Europa. Hoje, quem dita para onde vai o mundo são os países asiáticos e do Oriente Médio. Isso traz um grande desafio para as empresas brasileiras, por causa da mão de obra mais barata e de melhor infraestrutura que os concorrentes dessas regiões têm”, destacou.

Presidente da Acibr, Marlon Sassi valorizou esse momento de compartilhamento de experiências e de networking.

“É um momento de incerteza que vivemos, devido às mudanças tributárias no país e também aos problemas externos. São muitos desafios. Trouxemos um empresário de uma empresa internacional, com muita visibilidade e com uma história muito bonita, como CEO, autor e montanhista”, destacou.

Marlon ainda destacou o trabalho que Guilherme faz na Acij. “É uma das associações mais fortes do estado. Trazê-lo ajuda a mostrar para nossos empresários o que uma associação empresarial pode fazer quando é forte. O empresário de uma grande empresa que se dedica de forma voluntária ao associativismo é um grande exemplo”.

