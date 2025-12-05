Há poucos dias, a Anvisa aprovou a nova vacina contra a dengue chamada de Butantan-DV desenvolvida pelo Instituto Butantan-SP.

O Butantan é uma instituição pública que tem como objetivo pesquisar, desenvolver, fabricar e fornecer produtos e serviços para a saúde da população. É um dos grandes centros de pesquisas médicas do Brasil e teve um papel muito importante no controle da recente pandemia de Covid-19 ao fabricar a vacina Coronavac, que foi amplamente usada no SUS, com excelentes resultados.

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti fêmea. É uma doença endêmica em mais de cem países do mundo sendo o Brasil o país que apresenta maior número de casos e mortes.

Só em 2025 já foram registrados mais de 1,6 milhão de casos, com 1,7 mil mortes. As mortes acontecem geralmente devido a uma forma grave da doença chamada de dengue hemorrágica.

Em 2024, o número de casos e mortes foram 70% maiores. Mesmo com a redução de casos, a situação é considerada preocupante pelas autoridades de saúde.

Ao longo da história, os humanos têm sido severamente castigados e dizimados por várias doenças infecciosas transmitidas por mosquitos.

Mesmo nos tempos atuais, doenças transmitidas por mosquitos continuam matando mais do que as guerras.

Desde o ano 2000, doenças transmitidas por mosquitos causam ao redor de 2 milhões de mortes por ano, número quatro vezes superior ao número de mortes provocadas por conflitos bélicos.

Doenças transmitidas por mosquitos causaram o maior número de mortes humanas ao longo da história da humanidade, ajudaram a dizimar impérios e enfraquecer exércitos decidindo o resultado de inúmeras guerras da antiguidade.

Calcula-se que, nos 200 mil anos da existência do homo sapiens, já viveram cerca de 108 bilhões de indivíduos. Destes, 52 bilhões morreram por causa de doenças transmitidas por estes minúsculos insetos voadores.

A história da humanidade seria outra sem a presença dos mosquitos. Fica a dúvida se estaríamos em melhores ou piores condições…

Clinicamente, a dengue se manifesta com febre, dores de cabeça, dores nos globos oculares, dores musculares, dores articulares e nos ossos, náuseas ou vómitos. Os sintomas duram de 2 a 7 dias.

Muitos pacientes se queixam de sintomas residuais até por meses após superarem a fase aguda da doença.

Não há dúvidas que devemos fazer um esforço coletivo para eliminar todos os reservatórios de águas paradas que são o lugar onde os mosquitos fêmeas depositam seus ovos que evoluem para larvas e mosquitos adultos.

A nível de proteção pessoal, são úteis os repelentes e as telas protetoras em portas e janelas.

A vacina é uma arma importante neste enfrentamento, mas precisamos de muitos anos de vacinação até conseguir que uma parcela importante da população esteja imunizada.

Atualmente, no Programa Nacional de Imunizações, a vacina Qdenga está disponível para as crianças de 10 a 14 anos de idade. É uma vacina de dose dupla, aplicada com 90 dias de intervalo.

O Butantan promete entregar vários milhões de doses da Butantan-DV já no primeiro semestre e ao redor de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026.

Esta vacina tem a vantagem de ser em dose única e protege contra as quatro cepas conhecidas do vírus da dengue.

A pesquisadora líder deste projeto é a Dra. Neuza Frazotti Gallina. Antes dos testes clínicos, foram realizados 270 experimentos e 50 tentativas de formulação, um trabalho árduo e demorado.

A vacina está aprovada para uso em pessoas dos 12 até os 59 anos e tem uma proteção geral de 74,4% e uma proteção contra dengue grave de 91,6%.

A vacina Butantan-DV é uma grande vitória da ciência brasileira e uma magnífica contribuição para o sistema público de saúde brasileiro e para todos aqueles países em que a dengue é uma doença endêmica.