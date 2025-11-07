A novela do estádio

Uma reunião entre Federação Catarinense, Brusque e Carlos Renaux aconteceu ontem para definir a possibilidade do estádio Augusto Bauer receber jogos apenas no campeonato estadual.

Conversei ontem com o presidente Rubens Angelotti que me confirmou que, se houver aquiescência de todos os clubes do Catarinense 2026, haverá uma liberação, o que “prorroga” o uso do atual gramado por mais alguns meses. Para o Campeonato Brasileiro, a história é outra.

Angelotti também afirmou que está acompanhando de perto a questão da troca do gramado.

Treinador

Enquanto isso, o Brusque está atrás do treinador para comandar o clube no ano que vem. Foram atrás de Luizinho Lopes, que acabou recusando proposta. Outros nomes procurados foram o de Higo Magalhães, Fernando Marchiori (que fechou com o Caxias) e Junior Rocha. A decisão está nas mãos da direção. Mas indica uma mudança de rota, já que a meta é ir atrás de um nome mais experiente e conhecedor da Série C.

Vôlei

O time do Abel Moda Vôlei está a uma vitória de conquistar o título do Campeonato Catarinense Feminino. Basta uma vitória sobre Chapecó, amanhã, no ginásio da AD Renaux View, que o time conquistará o segundo troféu de campeão consecutivo. Pena que essa final aconteça em um ginásio com pequena capacidade, uma vez que a Arena está ocupada com o último dia da Olesc.

Final

Botuverá vai parar amanhã com a grande final do campeonato de futebol amador da cidade, em uma partida cheia de rivalidade. O Ourífico receberá o Figueira em jogo único que decidirá o título. Promessa de grande público e partida equilibrada. Também neste final de semana acontecem as semifinais do municipal de Guabiruba, com o São Pedro visitando o Lageadense, e o 10 de junho recebendo o Olaria.