A Torre Negra é o destaque dos cinemas em Brusque

Um pistoleiro chamado Roland Deschain (Idris Elba) percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto (Matthew McConaughey), passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário. Baseado na obra literária homônima de Stephen King.

A ideia inicial era que a obra fosse adaptada nas mãos de J.J. Abrams logo após o sucesso de Lost (2004), mas depois que o cineasta desistiu do projeto, o filme passou por Ron Howard antes de chegar até Nikolaj Arcel.

Durante o primeiro ato do filme é possível ver algumas referências aos longas O Iluminado (1980), Cujo (1983) e Christine, O Carro Assassino (1983).

Segundo Stephen King, o filme The Good, The Bad, and the Ugly (1966) foi inspirado em A Torre Negra.

Em Brusque o filme é exibido no Cine Gracher do Shopping, com sessões dubladas às 16h, às 19h e às 21h15.

Assista ao trailer do filme:

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:



Cine Gracher 1

A TORRE NEGRA

Dublado / 16h, 19h e 21h15

Cine Gracher 2

MEU MALVADO FAVORITO 3 – 3D

Dublado / 16h e 19h

VALERIAN – 3D

Dublado / 21h30

Cine Gracher 3

ANABELLE 2: A CRIAÇÃO DO MAL

Dublado / 16h e 18h45

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 1

ANABELLE 2: A CRIAÇÃO DO MAL

Dublado / 15h30 e 21h15

Legendado / 18h30

Cine Gracher Havan 2

BINGO – O REI DAS MANHÃS

Nacional / 16h, 18h30 e 21h15

O REINO GELADO: FOGO E GELO

Dublado / 15h, 17h e 19h

Cine Gracher Havan 3

PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA – 3D

Dublado / 21h