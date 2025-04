A uma semana da estreia, não se sabe o que esperar do Brusque na Série C

O Brusque estreia na semana que vem na Série C contra o Ituano, e não dá pra afirmar que o time será forte o suficiente para conseguir uma das oito vagas na segunda fase e brigar pelo acesso.

A gente vê em outros times, como Anápolis, Maringá e Retrô, só pra citar três, cujos estágios de preparação estão bem à frente do em que está o quadricolor, que não trouxe nenhum reforço de peso. A janela de transferências fecha na próxima sexta, depois só haverá oportunidade de inscrever jogadores em julho, e isso faz crescer a preocupação.

O técnico Filipe Gouveia teve dois jogos-treinos e deve ter mais um para ajeitar o time para a estreia contra o Ituano, que fracassou no Campeonato Paulista Série A-2, não conseguindo o acesso. Ainda existem dúvidas a serem sanadas, como a permanência de alguns jogadores, mas o time teve tempo suficiente para ser montado sem atropelos para um campeonato que tem jogos apenas aos finais de semana.

O otimismo não está aquelas coisas, mas o treinador costuma ser realista e muito trabalhador. Saber o que esperar do Brusque no Brasileirão é um grande ponto de interrogação. Mas a gente vê times melhores por aí.

Olesc

Brusque será sede da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) deste ano, no final de outubro. A confirmação veio depois de uma visita da delegação da Fesporte à cidade, momento em que o prefeito André Vechi, respeitando o prazo de dois anos de antecedência, entregou o pedido para que a terrinha sedie os Jogos Abertos de 2027. Eventos à parte, são boas oportunidades para agilizar a reforma e, por que não, a construção de boas instalações esportivas que ficam como legado para a comunidade. Não tenho dúvida que, até a Olesc, a reforma do telhado da Arena Brusque já esteja feita.

Na Justiça

Com uma simples consulta na internet, é possível ver que vários ex-atletas e profissionais do Brusque estão ingressando com ações na Justiça contra a Brusque FC Ltda, nova razão social da SAF do Clube. A maioria das ações são de jogadores do time de 2023 que conseguiu o acesso para a Série B, e ainda não receberam as premiações. Ruan Carneiro, Guilherme Queiroz, Ronei, Everton Bala e Wagner Balotelli estão entre os atletas que procuraram a Justiça para cobrar do clube. Isso pode prejudicar o andamento das coisas para a Série C.

Cadê?

A CBF do presidente reeleito Ednaldo Rodrigues não sabe gerir bem os produtos que tem. Até o início da noite de ontem, a nove dias do início da Série C, a tabela desmembrada dos jogos não tinha sido divulgada. Ninguém sabe que dia e hora vão jogar na semana que vem.

