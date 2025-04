O ABC teve pouquíssimo a comemorar nos primeiros meses de 2025, se é que teve algo. No primeiro jogo da temporada, foi eliminado pelo Maracanã-CE nos pênaltis, em casa, pela primeira fase preliminar da Copa do Nordeste.

Seguiram-se seis vitórias e dois empates no estadual sob o comando de Ney Franco, até a primeira derrota em tempo normal no ano: 1 a 0 para o Olaria, e eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Evaristo Piza assume o comando da equipe e perde a final do Campeonato Potiguar para o arquirrival América-RN.

Para não repetir as frustrações na Série C, o clube foi ao mercado. Há também jogadores que chegaram na reta final do Potiguar, como o meia Anderson Rosa e o atacante Joãozinho.

Destaques



Emanuel: aos 19 anos, o atacante tem seis gols e uma assistência em 12 jogos na temporada. Foi o artilheiro do ABC no estadual.



Wallyson: está no clube desde 2019, e tem passagens por clubes como Athletico, Cruzeiro, São Paulo, Bahia e Botafogo. Aos 36 anos, é um dos líderes do elenco e acumula três gols em 12 jogos.



Bruno Bispo: o zagueiro de 28 anos jogou todos os minutos de todas as partidas do ABC no ano. Recebeu um único cartão amarelo.

Chegaram: Orlando Júnior (atacante – Votuporanguense-SP), Renato Vischi (zagueiro – Primavera-SP), Ian (zagueiro – Portuguesa-RJ), Danilo Mariotto (atacante – Botafogo-PB), Lucas Gonçalves (volante – Floresta), Lucas Mota (lateral-direito – Portuguesa-RJ), Octávio (zagueiro – Capivariano-SP), Carlos Eduardo (meia – Capivariano-SP), Matheus Martins (atacante – Avenida-RS) e Bruno Leite (meia – Botafogo-PB)

Saíram: Bebeto (zagueiro – Internacional Sub-20), Wendel (zagueiro – sem clube), Jefferson (volante – sem clube), Bismark (atacante – sem clube), Brizuela (atacante – sem clube) e Robinho (atacante – sem clube)



ABC Futebol Clube

Natal (RN)

Fundação: 29 de junho de 1915

Estádio: Maria Lamas Farache, o Frasqueirão (próprio) – 18.000 lugares

Presidente: Eduardo Machado

Técnico: Evaristo Piza

Material esportivo: Elefante Mais Querido (marca própria)

Principais títulos: 1 Brasileiro Série C (2010) e 57 estaduais (1920, 1921, 1923, 1925, 1926, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1944, 1945, 1947, 1950, 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1983, 1984, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2022)

Vs. Brusque: 1J, 1E, 1GP, 1GC

Copa do Brasil: 1ª fase (eliminado pelo Olaria-RJ)

Copa do Nordeste: primeira fase preliminar (eliminado pelo Maracanã-CE)

Potiguar: 2º (perdeu a final para o América-RN)

Ex-Brusque: Madison e Anderson Rosa

Foto: Equipe tenta se recuperar de eliminações precoces e do vice no estadual | Rennê Carvalho/ABC FC

