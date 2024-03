O confronto ABC x Brusque será disputado às 21h30 desta terça-feira, 12, no Frasqueirão, em Natal, segunda fase da Copa do Brasil 2024.

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Prime Video, da Amazon. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a sala de transmissão.

O Brusque não perde há seis partidas, com quatro vitórias e dois empates. Na sexta-feira, 8, empatou em 1 a 1 com o Marcílio Dias, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Pela primeira fase da Copa do Brasil, venceu o Sampaio-RR em Roraima.

O ABC não vence um jogo há um mês. São oito partidas sem vitória, sendo que as últimas sete terminaram em empates. Nestes empates, o Elefante teve duas disputas de pênaltis. Venceu o Santa Cruz-RN na semifinal do turno do Campeonato Potiguar, e perdeu na final, em clássico com o América-RN.

ABC x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h.

