Abel Moda Vôlei conquista o título catarinense em final emocionante em Brusque

A Abel Moda Vôlei, de Brusque, é a nova campeã catarinense adulta feminina de 2025. Atual detentora do título, a equipe repetiu o feito no sábado, 8, ao vencer o ACV Chapecó por 3 sets a 1, em uma final equilibrada e emocionante disputada em Brusque.

As parciais foram de 26/24, 23/25, 31/29 e 27/25, em uma partida decidida ponto a ponto. O duelo foi marcado pela intensidade e pela entrega das jogadoras, que protagonizaram um confronto digno de decisão.

Com o resultado, a Abel coroou uma campanha consistente e confirmou o excelente momento da equipe na temporada. A levantadora Ísis Simonetti foi eleita a melhor jogadora (MVP) do campeonato.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Napoli/Prefeitura de Caçador completou o pódio e encerrou o Estadual entre as melhores do estado.