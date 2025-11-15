Abel Moda Vôlei divulga tabela de jogos da Superliga B

O Abel Moda Vôlei divulgou a tabela completa da Superliga B 2025. A equipe fará 13 jogos na fase classificatória, entre dezembro e fevereiro, com partidas em Brusque e fora de casa. A estreia será na sexta-feira, 5 dezembro, às 19h30, na Arena Brusque.

Confira os jogos:

Dezembro

– 5 dezembro, 19h30 – Abel Moda Vôlei x Realizar Inter Santos (Arena Brusque)

– 9 dezembro, 19h30 – Vôlei Mampituba x Abel Moda Vôlei (Unesc Criciúma)

– 12 dezembro, 19h30 – Abel Moda Vôlei x Sesi Bauru (Arena Brusque)

– 19 dezembro, 19h30 – Londrina Vôlei x Abel Moda Vôlei (Moringão – Londrina)

Janeiro

– 12 janeiro, 19h30 – Unoesc Chapecó x Abel Moda Vôlei (Ginásio Ivo Silveira)

– 16 janeiro, 19h30 – Abel Moda Vôlei x CR Flamengo (Brusque)

– 20 janeiro, 19h30 – Ceará x Abel Moda Vôlei (Aécio de Borba)

– 23 janeiro, 19h30 – Abel Moda Vôlei x Asa Alumínio Vôlei (Brusque)

– 27 janeiro, 19h30 – Abel Moda Vôlei x Recife Vôlei (Brusque)

– 30 janeiro, 19h30 – Pinhãoense Zagomel x Abel Moda Vôlei (Neuro Izidoro)

Fevereiro

– 3 fevereiro, 19h30 – Abel Moda Vôlei x São Caetano (Brusque)

– 6 fevereiro, 19h30 – Abel Moda Vôlei x Ascade Vôlei (Brusque)

– 10 fevereiro, 19h – E.C. Pinheiros x Abel Moda Vôlei (Pinheiros – SP)

As quartas de final ocorrerão nos dias 20 e 24 de fevereiro. Já as semifinais, em 3, 6 e 13 março, caso haja necessidade. A final está marcada para 20 março.