Abel Moda Vôlei encerra ano com vitória e liderança da Superliga B

A Abel Moda Vôlei jogou pela última vez em 2025 na noite desta sexta-feira, 19, e conquistou mais uma vitória na Superliga B feminina.

A equipe de Brusque venceu jogando fora de casa o Londrina Vôlei, lanterna da competição, por 3 sets a 0 no ginásio Moringão, em Londrina. A Abel fechou o duelo pela quarta rodada da competição com as parciais de 25-18, 26-24 e 25-18.

Classificação e sequência

Com três vitórias em três jogos, a Abel segue invicta na competição e lidera a tabela com nove pontos, mesma pontuação do Pinheiros, que tem um jogo a mais.

O próximo jogo da Abel é no dia 12 de janeiro, fora de casa, diante de Chapecó, no ginásio Ivo Silveira. O jogo está marcado para às 19h30.

As 14 equipes da Superliga B se enfrentam em turno único. As quatro piores serão rebaixadas. Oito avançam às quartas de final e, após duas fase de mata-mata, as duas equipes restantes garantem o acesso.

