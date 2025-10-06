Abel Moda Vôlei encerra fase classificatória do estadual com vitória

A Abel Moda Vôlei encerrou a fase classificatória do estadual com vitória na sexta-feira, 3, diante da Copobras Vôlei, de São Ludgero, por 3 sets a 0, na Arena Brusque.

A equipe de Brusque dominou a lanterna da competição e aplicou 25-10, 25-7 e 25-8. A Abel ficou em segundo lugar da primeira fase, com oito vitórias e duas derrotas, enquanto a Copobras perdeu todos os jogos.

O próximo rival da Abel será a Associação Pinhalense de Voleibol. A outra semifinal será entre Napoli, de Caçador, e a ACV, de Chapecó.

A data e horário dos jogos das semifinais ainda serão divulgados pela Federação Catarinense de Voleibol (FCV).

