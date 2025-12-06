Abel Moda Vôlei estreia com vitória em casa na Superliga B

Equipe de Brusque venceu o Realizar, de Santos (SP), por 3 sets a 1

Abel Moda Vôlei estreia com vitória em casa na Superliga B

Equipe de Brusque venceu o Realizar, de Santos (SP), por 3 sets a 1

Comente

A Abel Moda Vôlei estreou bem na Superliga B feminina na sexta-feira, 5. Jogando em casa, na Arena Brusque, a equipe o Realizar, de Santos (SP) por 3 sets a 1.

A Abel venceu de virada, com parciais de 24-26, 25-18, 25-17 e 25-15. O próximo jogo da equipe brusquense é na terça-feira, 9, diante do Mampituba, em Criciúma. O duelo acontece às 19h30, no ginásio da Unesc.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo