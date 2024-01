Abel Moda Vôlei estreia na Superliga B nesta sexta-feira, na Arena

A Abel Moda Vôlei volta às quadras às 19h30 desta sexta-feira, 12, estreando na Superliga B diante da Ascade-DF, na Arena Brusque. O elenco se mantém praticamente o mesmo que foi vice-campeão catarinense em 2023. Os ingressos antecipados estão à venda no site OneTicket a R$ 22, com direito à meia-entrada.

O técnico Maurício Thomas destaca a quantidade de equipes na disputa e um investimento maior do mercado. Conforme relata o treinador, o cenário exige mais esforço e planejamento para a manutenção do elenco. No caso da Abel Moda Vôlei, o plantel é praticamente o mesmo. Desde o vice no Campeonato Catarinense, saiu a ponteira Kyara Souza e chegaram a oposta Jaqueline e a levantadora Maria.

“É a primeira vez que a Superliga B tem 12 times, isto mostra a grande quantidade de equipes no Brasil buscando a oportunidade de disputar uma Superliga A. Vários times se reforçaram bastante e acho que isto mostra o investimento que está sendo feito na Superliga B. Jogadoras que só atuavam na A também estão vindo à Superliga B porque os salários de algumas equipes estão mais próximos”, explica.

Para o treinador, o entrosamento de um elenco formado há mais de seis meses pode ser um diferencial, e é um dos principais pontos fortes trabalhados atualmente.

“Nosso time é competitivo. Vamos brigar com o Mackenzie, com o Tijuca, com Chapecó, Recife Vôlei, times que se estruturaram muito bem. Acho que estamos no bolo. O entrosamento pode favorecer a gente, os outros times podem se entrosar durante a competição e nosso time já tem padrão de jogo, sistema bem definido. Elas estão muito bem fisicamente.”

A equipe é bastante jovem. A oposta Sabrina Floriano é a única com mais de 30 anos. As demais não ultrapassam os 22. “Temos a expectativa de um campeonato muito duro. As jogadoras disputando esta Superliga são mais experientes que as nossas. (…) Vamos sofrer um pouco na questão da maturidade, mas são meninas de grande potencial. Elas querem muito crescer, ganhar, espaço no mercado, isto vai ser muito bom para elas.”

Jaqueline é um reforço na posição de oposta, uma carência da equipe no segundo semestre de 2023. Natural de Saudades, no Oeste do estado, a atleta vem de um período em alto nível. Em 2023, disputou o Campeonato Paulista pelo Sesi Bauru e integrou a Seleção Brasileira Sub-21 que foi terceira colocada no Mundial da categoria, no México. Antes de chegar ao Sesi Bauru, já havia atuado na base do Minas.

“O ano passado era meu último ano de base e a Abel veio com uma proposta maravilhosa, de jogar a Superliga B. E também é muito gratificante poder voltar ao estado. Estou com a expectativa altíssima, o grupo é muito unido em todos os sentidos. Força de vontade e garra não vão faltar. Podemos ir para cima”, comenta.

Com apenas 16 anos, a levantadora Maria compõe o elenco da Abel Moda Vôlei em um retorno a Brusque. “Eu vim a Brusque em 2019 e fiquei treinando e jogando com a escolinha da Abel. Quando aqui estava sem a minha categoria, fui para Balneário Camboriú, mas minha base foi praticamente toda aqui, na escolinha. É diferente, muito bom poder estar aqui.”

Maurício Thomas chama a torcida para a Arena Brusque, após um ano em que o Sesi foi a principal casa da equipe. O treinador também pede a atenção para a manutenção do ginásio.

“A Arena é um templo do vôlei de Brusque. Quando eu cheguei na cidade, a equipe Brasil Telecom começou aqui. É uma história bacana, acho que temos que reativar este ginásio lindo, que é um dos melhores do Brasil. Cuidar dele com carinho, dar a atenção devida e trazer grandes jogos.”

Fórmula de disputa

São 12 equipes que jogam todas contra todas, em turno único. Ao final desta fase, as quatro melhores partem para as semifinais (1º x 4º, 2º x 3º) disputadas em série melhor de três. A final é disputada em jogo único.

Equipes

Abel Moda Vôlei – Brusque

Ace/NC Extreme – Goiânia (GO)

AGEE São Carlos – São Carlos (SP)

Ascade – Brasília (DF)

Chapecoense/Unoesc – Chapecó

Curitiba Vôlei – Curitiba (PR)

Irati Vôlei/Vitaminas Neo Química – Irati (PR)

Mackenzie/Cia do Terno – Belo Horizonte (MG)

Recife Vôlei – Recife (PE)

Renasce Sorocaba – Sorocaba (SP)

Tijuca – Rio de Janeiro (RJ)

Vôlei Natal Desportivo – Natal (RN)

Elenco da Abel Moda



Marina Sioto

Levantadora

24 anos

1,83m



Sofhia Lopes

Levantadora

22 anos

1,80m



Maria

Levantadora

16 anos

1,85m

Novo reforço

Último clube: Balneário Camboriú (base)



Jaqueline

Oposta

20 anos

1,86m

Novo reforço

Último clube: Sesi Bauru (base)



Sabrina Floriano

Oposta

32 anos

1,82m



Anna Sampaio

Ponteira

21 anos

1,80m



Manu Moura

Ponteira

21 anos

1,84m



Monique

Ponteira

22 anos

1,83m



Rosaly

Ponteira/oposta

22 anos

1,86m



Tainá

Ponteira

21 anos

1,75m



Glaucia

Central

19 anos

1,81m



Kathlen

Central/oposta

21 anos

1,80m



Lenara

Central

22 anos

1,86m



Leticya Franco

Central

25 anos

1,96m



Gabriela Santin

Líbero

21 anos

1,75m

