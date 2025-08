Abel Moda Vôlei estreia no Catarinense com vitória fora de casa

A Abel Moda Vôlei venceu a Mampituba na noite desta sexta-feira, 1º, no ginásio adversário, em Criciúma, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. O placar foi 3 sets a 0, com parciais em 25-21, 25-23 e 25-14. A líbero Paula Panno foi eleita o principal destaque da partida.

Foi a primeira partida da equipe brusquense após a campanha na Superliga A, encerrada em março. Agora, a Abel Moda volta à quadra em 16 de agosto, em seu primeiro jogo na Arena Brusque. A partida é contra o Napoli, de Caçador, iniciando às 19h.

Assista agora mesmo!

Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19: