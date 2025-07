Abel Moda Vôlei estreia no Catarinense nesta sexta; saiba como assistir

A Abel Moda Vôlei volta à quadra nesta sexta-feira, 1º, às 20h, contra a Mampituba, no ginásio Mampituba, em Criciúma, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A partida é a primeira do time brusquense quatro meses após a campanha da Superliga. É possível assistir ao confronto no YouTube do time mandante.

O técnico Maurício Thomas participou da formação do elenco nos últimos meses, enquanto comandava a Seleção Brasileira Sub-19. A ideia é montar um time competitivo não apenas para o Catarinense, mas para lutar por um novo acesso na disputa da Superliga B. “Montamos um elenco que mescla jovens jogadoras com algumas que tinham passagem em equipes da Superliga, mas que não tinham atuando.”

Após um estadual esvaziado em 2024, com apenas quatro equipes, a competição volta a ter um sexteto. O Napoli, de Caçador, retorna à disputa, acompanhado do estreante Copobras, de São Ludgero, no Sul do estado.

Neste contexto, Thomaz avalia que o vôlei catarinense está fortalecido, e a Abel enfrentará adversários que irá encontrar também na Superliga B. “Para ter uma ideia, nós temos Chapecó e Pinhalense também na Superliga B. E nós temos mais Mampituba, São Ludgero e Caçador, que vão participar da Superliga C, com o objetivo de também entrar na Superliga B.”

“Todos os times se reforçaram bastante, [inclusive] com atletas que estavam na Europa. Então, eu acredito que será um campeonato muito duro, difícil. É um dos mais equilibrados dos últimos tempos, até porque essas equipes estão crescendo, valorizando os seus elencos e projetos.”

Thomas está há uma semana trabalhando com o elenco da Abel Moda Vôlei, e a expectativa é de crescimento ao longo da competição. “Não nos encontramos prontos ainda. Estamos investindo bastante na parte física, para podermos sustentar o jogo. Não é um elenco muito grande, tem 12 jogadoras.”

Fórmula de disputa

Seis times disputam a competição em 2025:

Abel Moda Vôlei (Brusque)

Chapecoense (Chapecó)

Copobras (São Ludgero)

Mampituba (Criciúma)

Napoli (Caçador)

Pinhalense (Pinhalzinho)

A primeira fase é disputada em turno e returno, totalizando 10 rodadas. As quatro melhores equipes passam às semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A final será realizada no mesmo formato.

Em caso de semifinal ou final ter um vencedor diferente em cada partida, será disputado, logo após a segunda partida, o chamado “golden set”: um jogo à parte até 25 pontos.

A data prevista para o segundo e último jogo da final é 8 de novembro.

Confira a tabela completa e mudanças no elenco

Atual campeã

Desde que a Associação Brasileira de Esporte e Lazer (Abel) iniciou o projeto Abel Moda Vôlei iniciou, em 2021, a equipe disputou todas as finais de Campeonato Catarinense. Na temporada de estreia, foi campeã, vencendo a Chapecoense na final. Em 2022 e 2023, foi vice, perdendo para Itajaí e Bluvolei, respectivamente. Em 2024, conquistou seu segundo título, batendo a Pinhalense na decisão.

