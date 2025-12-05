Abel Moda Vôlei inicia caminhada na Superliga B nesta sexta-feira

A Abel Moda Vôlei, equipe de Brusque, retornou à Superliga B, a segunda divisão do voleibol feminino nacional, após o descenso na temporada passada e estreia nesta sexta-feira, 5, diante do Realizar, de Santos (SP), na Arena Brusque. O jogo inicia às 19h30 e os ingressos estão à venda no site da One Ticket.

A preparação da equipe iniciou em agosto. A Abel Moda Vôlei foi campeã estadual e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), competição disputada sem todas as jogadoras devido às regras da competição.

“Dentro do planejado, temos conseguido atingir os objetivos. Mas a Superliga é outro campeonato, com um nível muito acima. É muito difícil subir à primeira divisão, precisa de um alto investimento e às vezes esbarramos na questão financeira, que é uma luta para o nosso projeto”, destaca o técnico Mauricio Thomas.

Montagem do elenco

Segundo Mauricio, a montagem do elenco foi pensando em um time competitivo após muitas jogadoras do ano passado, que disputaram a Superliga A, terem saído para outras equipes da elite nacional. “Perdemos a nossa base e precisamos ir ao mercado. Encontramos jogadoras que se adaptaram muito bem ao nosso trabalho. Ainda precisamos de reforços, apesar de ter agora um elenco mais cheio”.

Entre as contratadas, estão três jovens catarinenses: Guebara, de Jaraguá do Sul, de 18 anos, Ane, 18, e Cássia, de 19, de Nova Trento. Também chegaram duas jogadoras com passagens em categorias de base da Seleção Brasileira, Kau e Alexia, que vieram do São Caetano, Isis (Sesi Bauru), Thais (Valinhos) e a norte-americana Kennedy. Houve ainda o retorno de Natasha, que jogou a Superliga A com a Abel, e as renovações de Leticya, Glaucia e Ana Sampaio.

Um desfalque importante para o início da competição é a da central Cátia, capitã da equipe. “Precisamos de mais elenco na Superliga e temos trabalhado para conseguir o entrosamento. O objetivo é voltar à Superliga, mas sabemos que é muito difícil. O Pinheiros é o grande favorito, queremos brigar pela segunda vaga”, avalia o treinador.

Além do Pinheiros, que contratou a campeã olímpica Jaqueline, Sesi Bauru, Flamengo e São Caetano são as outras favoritas. “O campeonato ganhou novos ingredientes, até com atletas estrangeiras, e o nível subiu”, ressalta Mauricio.

Desafios para o projeto

Desde que o time profissional da Abel foi retomado, a equipe disputou duas vezes a Superliga A e duas a Superliga B. Mauricio valoriza que a equipe está sempre na briga, apesar de estar “correndo por fora” nesta temporada.

“Temos nos dedicado bastante para conseguir incentivos por projetos do poder público nacional e estadual, parcerias com restaurantes, empresas e o poder público. A cada ano, é sempre um desafio maior buscar investimento”, destaca. “Temos o sonho de organizar as categorias de base, mas o custo é muito alto. O projeto das escolinhas funciona há 14 anos, é um dos mais duradouros do estado, é muito bacana ter o time adulto dar o espelho para a garotada”, completa.

Equipes participantes na Superliga B feminina 2025-26

Santa Catarina tem quatro representantes na competição: além da Abel, o Mampituba, de Criciúma, o Chapecó e o Pinhalense, de Pinhalzinho. Apenas o estado de São Paulo, que tem cinco representantes, possui mais. As outras equipes vêm do Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco.

Abel Moda Vôlei (Brusque, SC)

Asa Alumínio Vôlei (Valinhos, SP)

Ascade (Brasília, DF)

Ceará (Fortaleza, CE)

Chapecó ACV Unoesc (Chapecó, SC)

Flamengo (Rio de Janeiro, RJ)

Londrina Vôlei (Londrina, PR)

Mampituba (Criciúma, SC)

Pinhalense Zagonel (Pinhalzinho, SC)

Pinheiros (São Paulo, SP)

Realizar (Santos, SP)

Recife (Recife, PE)

São Caetano (São Caetano, SP)

Sesi Bauru (Bauru, SP)

As 14 equipes se enfrentam em turno único. As quatro piores serão rebaixadas. Oito avançam às quartas de final e, após duas fase de mata-mata, as duas equipes restantes garantem o acesso.

