Abel Moda Vôlei joga na Arena Brusque nesta sexta; ingressos estão à venda

A Abel Moda Vôlei enfrenta a Pinhalense às 19h desta sexta-feira, 19, na Arena Brusque, em seu nono jogo pelo Campeonato Catarinense. A equipe tenta sua sétima vitória na competição e a manutenção da liderança na primeira fase da competição. Os ingressos estão à venda no site One Ticket, a R$ 10 cada.



Após vitórias consecutivas sobre Copobras e Mampituba, a Abel Moda Vôlei busca um novo triunfo sobre a Pinhalense, equipe que disputa a Superliga B. No primeiro turno, no Oeste, o time brusquense venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-17 e 25-21.

A Abel Moda Vôlei é a atual líder da competição, com 17 pontos em seis vitórias e duas derrotas. Faltam duas partidas para terminar sua participação na primeira fase.

Na sexta-feira, 12, a Pinhalense sofreu sua segunda derrota no Catarinense: 3 sets a 2 para o Napoli, em Caçador (23-25, 18-25, 30-28, 25-21 e 17-19). Até a publicação desta matéria, a equipe é vice-líder, com 16 pontos obtidos em cinco vitórias e duas derrotas.

