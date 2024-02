A Abel Moda Vôlei enfrenta o Renasce Vôlei Sorocaba às 19h30 desta quarta-feira, 21, no Sesi de Sorocaba (SP) pela quarta rodada da Superliga B. O time brusquense segue é vice-líder da competição, enquanto o adversário é o oitavo colocado. A partida tem transmissão ao vivo no canal Time Brasil, no YouTube.

Com cinco vitórias em cinco jogos, a Abel Moda segue com 100% de aproveitamento. É vice-líder, atrás do Mackenzie/Cia do Terno-MG por ter quatro sets perdidos, enquanto a equipe mineira venceu todas suas partidas sem perder nenhum set. Nesta sexta-feira, 16, as brusquenses bateram o Curitiba por 3 sets a 1 na Arena Brusque.

O Renasce Sorocaba está no oitavo lugar, com duas vitórias em cinco partidas. Se vencer, poderá subir até a quinta posição. Seu jogo mais recente terminou com vitória por 3 sets a 1 sobre a Ascade-DF, em casa. As parciais foram de 25-16, 25-10, 23-25 e 25-11.

Na equipe paulista, estão algumas jogadoras que já passaram por Brusque. São os casos da veterana levantadora Fabíola, com passagem pelo vôlei brusquense na Superliga A 2008-09; e o da líbero Audren, que conquistou os títulos da Superliga C, do Catarinense e dos Jogos Abertos em 2021, além do acesso à Superliga A em 2022.

A partida seguinte da Abel Moda Vôlei será na Arena Brusque, neste sábado, 24, às 19h30. O adversário é o Recife Vôlei.

Confira a classificação completa da Superliga B feminina.

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: