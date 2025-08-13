A Abel Moda Vôlei faz, às 19h deste sábado, 16, seu primeiro jogo como mandante no Campeonato Catarinense: contra o Napoli, de Caçador, no Ginásio do Imigrante, em Botuverá. A entrada é gratuita.

É a segunda partida do time brusquense na competição, após a vitória por 3 a 0 sobre a Mampituba, em Criciúma. O Napoli faz sua estreia nesta edição. A equipe de Caçador retorna ao Catarinense após ter ficado fora da edição de 2024.

Pela primeira vez desde que retomou seu time profissional, em 2021, a Abel será mandante fora de Brusque. O motivo é um conflito de datas na Arena Brusque, que recebe, na sexta-feira, 15, e no sábado, 16, o Campeonato Internacional de Judô.

A competição está marcada há seis meses junto à Fundação Municipal de Esportes (FME), antes das definições de tabela do Campeonato Catarinense de vôlei feminino. Os alojamentos da Arena também estarão ocupados com participantes da Volta Ciclística de Brusque, realizada no mesmo fim de semana.

“Nós tínhamos conseguido o ginásio do Sesi, mas não o alojamento para poder atender o regulamento. Botuverá conseguiu ajudar a Abel para receber a equipe de Caçador e achou bacana receber a equipe na cidade. Será um evento legal no ginásio deles, e talvez seja uma parceria interessante para a Abel no futuro”, comenta o técnico da Abel Moda Vôlei, Maurício Thomas.

A equipe brusquense volta à Arena Brusque na segunda-feira, 18, às 19h, contra a Chapecoense.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

