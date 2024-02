A Abel Moda Vôlei enfrenta o Recife Vôlei às 19h30 deste sábado, 24, na Arena Brusque, pela sétima rodada da Superliga B. O time brusquense segue é vice-líder da competição, enquanto o adversário é o terceiro colocado, com um ponto a menos. Os ingressos estão à venda por R$ 20, com direito à meia-entrada e taxa de 10% na opção online.

Com cinco vitórias em seis jogos, a Abel Moda segue com 100% de aproveitamento. É vice-líder, três pontos atrás do Mackenzie/Cia do Terno-MG e um à frente do Recife. Nesta quarta-feira, 21, as brusquenses perderam por 3 sets a 0 para o Renasce Sorocaba-SP, fora de casa.

O Recife é o terceiro colocado, com 14 pontos, obtidos em quatro vitórias e duas derrotas. Se vencer, ultrapassa a Abel Moda. Seu jogo mais recente terminou com vitória por 3 sets a 0 sobre a AGEE São Carlos-SP, em casa, na terça-feira, 20. As parciais foram de 25-10, 25-15 e 25-9.

A partida seguinte da Abel Moda será às 19h30 de sexta-feira, 1º, contra o Vôlei Natal Desportivo, no Palácio dos Esportes Djalma Maranhão, em Natal (RN).

Confira a classificação completa da Superliga B feminina.

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: