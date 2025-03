Abel Moda Vôlei leva Praia Clube ao quinto set e soma mais um ponto na Superliga

Em fantástico jogo na Arena Brusque, a Abel Moda Vôlei perdeu para o Dentil Praia Clube-MG por 3 sets a 2 na noite desta sexta-feira, 14, pela 21ª rodada da Superliga. As parciais foram de 20-25, 16-25, 25-23, 25-23 e 17-19, com as brusquenses tendo quatro match points no tie-break e muita emoção num confronto entre o lanterna e o líder.

Com o resultado, o time brusquense soma seu quinto ponto e segue na última posição. O Praia Clube continua na liderança da Superliga e vence seu primeiro jogo após a conquista do título Sul-Americano na terça-feira, 11.

A Abel se despede da Superliga às 21h de sexta-feira, 21, contra o também rebaixado Pinheiros-SP, fora de casa. O jogo tem transmissão do Canal Vôlei Brasil, no Youtube.

Saindo atrás

A equipe de Uberlândia (MG) mostrou sua superioridade nos dois primeiros sets, enquanto as donas da casa faziam um bom páreo. A maior diferença foi vista na segunda parcial, com o Praia Clube se distanciando com tranquilidade após um placar equilibrado no início.

Reação

Com 2 sets a 0 para o líder da Superliga, a Abel Moda Vôlei iniciou uma incrível reação. Largou na frente desde o início do terceiro set, abrindo boas vantagens. Durante um bom rali, Letycia e Malu bloquearam Pri Souza para marcar 10-6.

A Abel não deixou o Praia Clube empatar em nenhum momento do set e fechou a conta. Paula Panno fez a recepção, Ana Paula levantou e Vitória Parise atacou de forma certeira. Natinha ainda tentou a defesa, sem sucesso: 25-23.

Empate

O quarto set não começou bom para a Abel. O time mineiro abriu 3 a 0, mantendo vantagens de até quatro pontos até a metade da parcial. As anfitriãs só empataram em 13-13 após belo bloqueio da central Natasha sobre a ponteira estadunidense Payton Caffrey.

Na sequência, Natasha bloqueou Monique e levou o placar a 14-13. E a partir de então, a Abel não ficou mais em desvantagem. Ou o set ficava empatado, ou as brusquenses tinham um ou dois pontos a mais.

Nos momentos finais, o Praia chegou a igualar em 23-23, com bolas fora no saque de Parise e no ataque de Natasha. E o 24º ponto foi com emoção e revisão de vídeo. A Abel precisou de três ataques até a bola ir para fora em lance da ponteira Manu. O Praia comemorou o ponto, mas o árbitro pediu a verificação no vídeo. Havia toque de Adenízia no bloqueio, e o ponto foi das brusquenses: 24-23.

O 25º ponto veio também com confusão. O rali foi parado de forma estranha no meio, com o Praia Clube pedindo revisão por possível invasão de Glaucia. Parte do calcanhar da central estava na linha, invalidando o desafio do time mineiro: 25-23, e o jogo foi ao quinto set, com muita reclamação do Praia.

No detalhe

O tie-break, que vai até 15 pontos com dois de diferença entre as equipes, precisou ir até 19. A Abel Moda Vôlei teve a chance do match point em 14-13, mas Manu foi bloqueada por Adenízia: 14-14 no placar.

E o time brusquense teve outras três chances de encerrar o jogo, mas as adversárias se recusavam a perder. O Praia se manteve vivo no jogo com ataque de Milka para 15-15; Monique explorou o bloqueio de Malu para 16-16; e Caffrey também explorou o bloqueio de Malu para 17-17.

E a primeira chance que o Praia Clube teve para matar o jogo foi bem aproveitada. Caffrey virou o jogo e Milka fez o 19º ponto, com Manu sem conseguir completar o passe: 17-19.

