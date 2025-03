A Abel Moda Vôlei faz seu último jogo na Superliga nesta sexta-feira, 21, às 21h, contra o Pinheiros, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP). A partida tem transmissão do Canal Vôlei Brasil no Youtube.

As duas equipes já estão rebaixadas. O Pinheiros, rebaixado pela primeira vez em sua história, é o vice-lanterna, com 16 pontos, enquanto a Abel Moda tem cinco.

“Somos um time relativamente jovem, com o menor orçamento da temporada, e ainda assim apresentamos uma disputa linda contra um dos melhores times dessa temporada, que tem estrelas no seu elenco. É a segunda vez que participamos da Superliga A e o resultado de 2024 considero positivo e de muito aprendizado”, comenta o técnico Maurício Thomas, fazendo referência à derrota por 3 sets a 2 para o Praia Clube na sexta-feira, 14.

Após a Superliga, a Abel Moda Vôlei terá o Campeonato Catarinense e os Jogos Abertos de Santa Catarina. A previsão é que a próxima edição da Superliga B comece em janeiro de 2026.

