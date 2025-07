Abel Moda Vôlei tem tabela definida no Campeonato Catarinense

A Abel Moda Vôlei estreia no Campeonato Catarinense em 1º de agosto, sexta-feira, às 20h, contra a Mampituba, em Criciúma. O time brusquense volta às quadras mais de quatro meses após a campanha na Superliga e defende o título estadual.

Do elenco da Superliga, há poucas remanescentes: as centrais Glaucia e Leticya; a líbero Paula Panno; e a ponteira Anna Sampaio.

Chegam as levantadoras Thaís Oliveira (ex-Louveira-SP) e Isis Simonetti (ex-Sesi Bauru-SP); a líbero Isabela Abreu (ex-Tijuca-RJ), as centrais Kátia Machado (ex-Sesi Bauru-SP) e Giulia Muralha (ex-Mackenzie-MG); as ponteiras Kauany Fonseca, Alexia Cocco (ex-São Caetano-SP) e Tamara Abila (ex-Fluminense); e a oposta estadunidense Kennedy Muckelroy (ex-Linköpings-SUE).

Veteranas como Mari Blum, Natasha e Camila Leite não integram mais o elenco. Algumas das principais jogadoras da Abel de 2024-25 permanecem na Superliga em 2025-26. É o caso da levantadora Ana Paula e da ponteira Manu, que foram contratadas pelo Brasília.

Outros destaques deverão disputar a elite na próxima temporada. A líbero Gabi Santin reforçou o Fluminense; a oposta Julia Azevedo foi para o Tijuca-RJ; e a ponteira Vitória Parise foi para o Renasce Vôlei Sorocaba-SP. A oposta Malu, por outro lado, foi para o Universitario, do Peru.

Fórmula de disputa

Após a edição enxuta de quatro equipes em 2024, seis times disputam a competição em 2025:

Abel Moda Vôlei (Brusque)

Chapecoense (Chapecó)

Copobras (São Ludgero)

Mampituba (Criciúma)

Napoli (Caçador)

Pinhalense (Pinhalzinho)

A primeira fase é disputada em turno e returno, totalizando 10 rodadas. As quatro melhores equipes passam às semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A final será realizada no mesmo formato.

Em caso de semifinal ou final ter um vencedor diferente em cada partida, será disputado, logo após a segunda partida, o chamado “golden set”: um jogo à parte até 25 pontos.

A data prevista para o segundo e último jogo da final é 8 de novembro.

Atual campeã

Desde que a Associação Brasileira de Esporte e Lazer (Abel) iniciou o projeto Abel Moda Vôlei iniciou, em 2021, a equipe disputou todas as finais de Campeonato Catarinense. Na temporada de estreia, foi campeã, vencendo a Chapecoense na final. Em 2022 e 2023, foi vice, perdendo para Itajaí e Bluvolei, respectivamente. Em 2024, conquistou seu segundo título, batendo a Pinhalense na decisão.

Agenda da Abel Moda Vôlei

