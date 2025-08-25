A Abel Moda Vôlei realizou três jogos em quatro dias durante sua viagem ao Oeste, pelo Campeonato Estadual, e retorna com duas vitórias e uma derrota. O time brusquense segue na liderança provisória da competição, com mais partidas disputadas do que as demais equipes.

Neste domingo, 24, a Abel Moda perdeu por 3 sets a 1 para o Napoli, no ginásio Flávio da Cruz, em Caçador. As parciais foram de 25-16, 23-25, 20-25 e 20-25. É a segunda derrota para a equipe do Meio-Oeste, após o revés por 3 sets a 1 sofrido em Botuverá, em 16 de agosto.

Dois dias antes, na sexta-feira, 22, a equipe brusquense venceu a Chapecoense por 3 sets a 2, no Ginásio Ivo Silveira. As parciais foram de 25-20, 18-25, 25-21, 19-25 e 15-10, com a ponteira Anna Sampaio sendo eleita o destaque da partida. E na quinta-feira, 21, a Abel Moda venceu a Pinhalense no Ginásio Neuro Bugnotto por 3 sets a 0.

Restam quatro jogos para a Abel Moda terminar sua participação na primeira fase. O próximo desafio da Abel começa às 19h de 6 de setembro, sábado, contra o Copobras Vôlei, em São Ludgero, no Sul do estado.

A tabela ainda tem a Abel como líder, com 11 pontos em seis partidas. As demais equipes têm menos partidas disputadas.

