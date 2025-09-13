Abel Moda Vôlei vence a Mampituba na Arena Brusque pelo Catarinense

A Abel Moda Vôlei venceu a Mampituba por 3 sets a 1 na noite desta sexta-feira, 12, na Arena Brusque, em seu oitavo jogo do Campeonato Catarinense. As parciais foram 25-9, 25-14, 23-25 e 25-13. O destaque oficial da partida foi a central Giulia Muralha.

Com a vitória, o time brusquense segue na liderança provisória da competição, com 20 pontos obtidos em seis vitórias e duas derrotas. Na vice-liderança, com um jogo a menos, está a Pinhalense. O Napoli, de Caçador, foi o único time que vencer a Abel Moda Vôlei e é o terceiro colocado, com cinco vitórias em cinco jogos.

Do outro lado, a Mampituba obtém sua sétima derrota na competição. Tem mais uma partida contra o Napoli, na quinta-feira, 18, em Criciúma.

Próximos jogos

A Abel tem mais dois jogos em casa para fechar a primeira fase do estadual. Conforme o site da Federação Catarinense de Vôlei, o time brusquense recebe a Pinhalense na sexta-feira, 19, às 19h, na Arena Brusque. Em 4 de outubro, sábado, o adversário é o Copobras, de São Ludgero, também na Arena Brusque, às 19h.

