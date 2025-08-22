Abel Moda Vôlei vence a Pinhalense e assume liderança provisória do estadual

A Abel Moda Vôlei venceu a Pinhalense por 3 sets a 0 na noite desta sexta-feira, 22, no ginásio Neuro Bugnotto, em Pinhalzinho, no Oeste Catarinense.

O jogo, que foi o quarto do time brusquense no Campeonato Catarinense, teve parciais de 25-14, 25-17 e 25-21. A ponteira Alexia Cocco recebeu o troféu de destaque da partida.

Com o resultado, a Abel Moda Vôlei lidera a competição, com nove pontos. O Napoli, de Caçador, ainda tem três jogos a menos, enquanto o Copobras, de São Ludgero, tem uma partida a menos.

A viagem da Abel no Oeste catarinense continua. Nesta sexta-feira, 22, enfrenta a Chapecoense, às 19h30, no ginásio Ivo Silveira, em Chapecó. Em Brusque, o time comandado por Maurício Thomas venceu por 3 sets a 0.

