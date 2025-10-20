Abel Moda Vôlei vence jogo de ida das semis do estadual

A Abel Moda Vôlei venceu neste domingo, 19, o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Catarinense jogando como visitante.

A equipe de Brusque bateu o Pinhalense por 3 sets a 1, com parciais de 25-23, 25-13, 21-25 e 25-16.

O troféu de destaque da partida foi para a levantadora Isis Simonetti, que era a aniversariante do dia.

O segundo jogo da série melhor de 3 acontece na sexta-feira, 24, às 19h, na ADR Renaux View, no bairro Nova Brasília, em Brusque. Ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estão à venda no site da OneTicket.

A outra semifinal é entre ACV Prefeitura de Chapecó e o Napoli — a equipe chapecoense fez 3 a 0 fora de casa no primeiro jogo.

