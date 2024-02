A Abel Moda Vôlei venceu o Irati/Vitaminas Neo Química-PR por 3 sets a 1 na noite desta sexta-feira, 2, no Ginásio Agostinho Zarpellon Junior, em Irati (PR), pela quarta rodada da Superliga B. As parciais foram de 25-21, 25-21, 20-25 e 25-21. Com o resultado, a equipe brusquense segue na vice-liderança, com 12 pontos, atrás da Mackenzie/Cia do Terno-MG no critério de sets perdidos.

Os dois primeiros sets tiveram o placar evoluindo sem grande vantagem para nenhuma das equipes. O técnico Maurício Thomas avalia que a Abel Moda, com bons saques, bloqueios e defesas, conseguiu se descolar para fechar os sets.

“No terceiro set eles vieram arriscando tudo, colocando pressão sobre a gente no saque. Nós com muita dificuldade na recepção. Tiveram sucesso nos contra-ataques, abriram vantagem e saíram com a vitória”, comenta. Uma das dificuldades foi a perda da oposta Jaqueline, que sentiu cãibras no set e não pôde voltar à partida.

“No quarto set, a Tainá entrou de saída para poder ajudar um pouco na linha de passe, foi muito bem no saque e na linha de passe, e conseguimos sair vitoriosos”, completa.

A partida seguinte da Abel Moda Vôlei é na Arena Brusque, contra o Curitiba, em 16 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30. As paranaenses venceram todos os seus quatro jogos, mas têm nove pontos na tabela, já que venceram três no quinto set. No mesmo dia e horário, o Irati visita o Ace/NC Extreme em Goiânia.

