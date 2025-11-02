Abel Moda Vôlei vence primeiro jogo da final do campeonato estadual

A Abel Moda Vôlei venceu neste sábado, 1º, fora de casa, o primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense Feminino.



A equipe brusquense fez 3 sets a 0 diante do ACV, de Chapecó, no ginásio Ivo Silveira, no Oeste do estado. A Abel venceu com as parciais de 25/21, 25/20 e 25/18. O troféu de destaque foi para a líbero do time de Brusque, Isabela.

O segundo jogo da final melhor de 3 acontece no próximo sábado, 8, na ADR Renaux View, em Brusque, a partir de 18h30. Ingressos já estão à venda e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

