Abel Moda Vôlei vence seu primeiro jogo na Arena Brusque pelo Catarinense

A Abel Moda Vôlei venceu a Chapecoense na noite desta segunda-feira, 18, na Arena Brusque, por 3 sets a 0, em seu terceiro jogo pelo Campeonato Catarinense. As parciais foram de 25-21, 25-19 e 25-18, com a levantadora Isis, do time brusquense, recebendo o prêmio de destaque da partida.

Este foi o primeiro jogo da Abel Moda jogando no ginásio nesta edição do estadual. No sábado, 16, como mandante no Ginásio do Imigrante, em Botuverá, a equipe perdeu por 3 sets a 1 para o Napoli, de Caçador. As parciais foram 25-14, 23-25, 18-25 e 17-25.

No momento, a Abel ocupa a segunda posição, atrás da invicta Pinhalense. O time brusquense tem um jogo a menos que a Chapecoense (3ª), dois a mais que o Napoli (4º) e um a mais que o Copobras (6º).

Os próximos desafios são fora de casa. Na quinta-feira, 21, às 19h30, enfrenta a Pinhalense no ginásio Neuro Bugnotto, em Pinhalzinho. No dia seguinte, no Ivo Silveira, em Chapecó, a partida é contra a Chapecoense, às 19h30. E no domingo, 24, a Abel visita o Napoli, com início às 11h no ginásio Flávio da Cruz, em Caçador.

