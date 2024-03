A Abel Moda Vôlei enfrenta o Natal Desportivo às 19h30 desta sexta-feira, 1º, no Palácio dos Esportes Djalma Maranhão, em Natal, pela oitava rodada da Superliga B. O time brusquense segue é o terceiro colocado da competição, enquanto o adversário é o sétimo. Não haverá transmissão ao vivo.

Com cinco vitórias em sete jogos, a Abel Moda vem de duas derrotas consecutivas. Após ter perdido por 3 sets a 0 para o Renasce Sorocaba-SP, fora de casa, foi derrotada por 3 sets a 1 para o Recife, na Arena Brusque.

“Estamos cuidando de todos os pilares da saúde das nossas atletas, do emocional e do físico. Os jogos estão sendo bem disputados e bem trabalhados. E estamos com uma equipe coesa e dedicada”, comenta o técnico Maurício Thomas.

O Natal é o sétimo colocado, com 10 pontos, obtidos em quatro vitórias e três derrotas. Se vencer, pode se aproximar bem da zona de classificação para as semifinais. Seu jogo mais recente terminou com vitória por 3 sets a 2 sobre o Ace/NC Extreme, em Goiás. As parciais foram de 18-25, 27-25, 18-25, 25-15 e 15-12.

A partida seguinte da Abel Moda será às 19h30 de sexta-feira, 8, contra a AGEE, de São Carlos (SP), na Arena Brusque.

