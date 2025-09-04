Abertas inscrições para aulas gratuitas de boxe em Brusque

O projeto social Combate 60 abriu inscrições para aulas gratuitas de boxe. Os treinamentos acontecem no ginásio de esportes do bairro Steffen, em Brusque. O projeto atende crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos.

As vagas são limitadas. Para se inscrever, basta entrar em contato pelo WhatsApp (47) 9 9129-5052. As aulas acontecem nas terças, a partir das 17h30, e nos sábados, a partir das 10h.

O ginásio de esportes fica na rua Rodolfo Steffen, 99. Detalhes do projeto podem ser conferidos no perfil @combate_60_projeto_social, no Instagram.

O projeto é organizado pelo professor Eliomar Paulo Gomes das Neves, conhecido como mestre Urso. A iniciativa nasceu com objetivo de oferecer oportunidades por meio do esporte.

“Em cada treino, os participantes aprendem não apenas a lutar dentro do ringue, mas também a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. O esporte se torna uma ferramenta de inclusão social, prevenção ao uso de drogas e incentivo a um estilo de vida mais saudável”, valoriza o professor.

Eliomar relata ainda que o projeto social abre portas para novos talentos do boxe, fazendo com que jovens atletas tenham acompanhamento e preparação adequada. No futuro, os participantes podem até representar a cidade em competições.

“O projeto social Combate 60 não forma apenas lutadores. O projeto visa também a formação de cidadãos conscientes, resilientes e preparados para vencer, tanto dentro quanto fora do ringue”, finaliza o professor.

