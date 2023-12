Abertura da Pelznickelplatz será nesta sexta-feira, em Guabiruba: confira a programação do evento

Nesta sexta-feira, 8, acontece a abertura da XI Pelznickelplatz, em Guabiruba. As visitas iniciam às 19h com programação até às 23h, onde o público poderá conferir a Casa e a Vila do Pelznickel, além de apresentações de grupos alemães.

A Pelznickelplatz fica localizada na rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes e nesta temporada estará aberta também nos dias 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro, com diversas atrações. O ingresso custa R$ 10 por pessoa e crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Na parte da gastronomia, a organização manteve o cardápio dos anos anteriores. Serão vendidos sanduíches Dragonbrot (Pão baguete, bolo de carne, chucrute e batata palha) e Pelznickelbrot (Pão baguete, pernil suíno defumado e desfiado, chucrute e batata palha), além de porção de batata frita, cachorro quente, pipocas, bebidas diversas e chopp artesanais nos sabores pilsen e vinho.

Também serão realizadas apresentações do Grupo Alemão em Canto, do Grupo de Musicoterapia Gute Freunde e do Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém, que sobem ao palco da tenda cultural.

Anexo a Pelznickelplatz, a mini cidade estará aberta para visitação com entrada gratuita e possibilidade de contribuição espontânea, para divertir as famílias com cada detalhe das mini casas, trens e carrinhos, que ficam em movimento e encantam crianças e adultos.

Os visitantes que desejarem levar uma lembrança da Casa do Papai Noel do Mato também podem visitar a loja do Pelznickel, que conta com miniaturas e presentes alusivos à tradição.

Para as crianças, a área recreativa estará em funcionamento com monitores, para garantir a segurança dos pequenos nos brinquedos. Também será possível escrever uma cartinha com pedidos para São Nicolau.

“Esta semana está sendo de muito trabalho para deixar tudo pronto para receber os visitantes, que vêm prestigiar e conhecer a tradição do Pelznickel. Todos os detalhes foram planejados e executados para encantar e acolher a todos com muito espírito natalino. Convidamos a comunidade para visitar a Pelznickelplatz com a família e os amigos e conhecer o Natal mais tradicional do Brasil, em Guabiruba”, convida o presidente, Vandrigo Kohler.

Confira a programação completa da Pelznickelplatz:

Local: Rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes, em Guabiruba

Ingresso da Tradição: R$ 10 (Crianças até 12 anos não pagam)

08/12 – Sexta-feira – Das 19h às 23h

19h – Abertura

19h15 – Grupo Alemão em Canto

20:15 – Grupo Musicoterapia Gute Freunde

21h30 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

23h – Encerramento

09/12 – Sábado – Das 19h às 23h

19h – Abertura

19h15 – Silvano Baron

21h30 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

23h – Encerramento

10/12 – Domingo – Das 17h às 21h

17h – Abertura

17h15 – Coral Deutscher Sängerverein

18h15 – Fran e Davi

20h15 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

21h – Encerramento

15/12 – Sexta-feira – Das 19h às 23h

19h – Abertura

19h15 – Silvano Baron

21h30 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

23h – Encerramento

16/12 – Sábado – Das 19h às 23h

19h – Abertura

19h15 – Alex

21h30 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

23h Encerramento

17/12 – Domingo – Das 17h às 21h

17h – Abertura

17h15 – Orquestra Municipal de Guabiruba

18h – Fabio Baron

20h15 – Grupo de Terno de Reis Camelos de Belém

21h – Encerramento

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: