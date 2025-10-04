Abertura da quarta edição da Biergartenplatz é realizada nesta sexta-feira, em Guabiruba

Foi oficialmente aberta a 4ª edição do Biergartenplatz, em Guabiruba, na noite desta sexta-feira, 3. O evento tem entrada gratuita e acontece até domingo, 5, ao lado da Prefeitura de Guabiruba. A festa marca a abertura das celebrações do mês de outubro na região.

Mesmo com chuva, moradores foram acompanhar o primeiro dia de evento. A estrutura formada por tendas permitiu que o público não se molhasse. A decoração colorida da festa foi destacada pelos visitantes.

No palco, reuniram-se os organizadores da festa, assim como o prefeito e vice de Guabiruba, Valmir Zirke e Cledson Kormann, realezas da Festa da Integração e Incanto Trentino, de Nova Trento, entre outros representantes do município. O brinde entre eles celebrou a abertura da festa.

Programação da festa

A Biergartenplatz continua no sábado, 4, a partir das 11h. Ao longo do dia haverá apresentações das bandas Germânica e Primavera. Terá ainda exibição cultural dos grupos guabirubenses Alle Tanzen Zusammen e Das Lebenslied. No sábado, a personagem humorística Dona Trude fará brincadeiras com as crianças à tarde e com adultos à noite.

Para as crianças, a organização preparou um parquinho com diversos brinquedos aos fundos da prefeitura. Durante a tarde e a noite de sábado, uma cabine fotográfica gratuita do evento ficará à disposição do público em geral.

Gastronomia

A culinária especial também é destaque no evento. Os três “brots”: sanduíches com nomes que remetem às tradições culturais e folclóricas da cidade foram os que mais saíram na primeira noite da festa. Os sabores são: Maibaumbrot (pão com linguiça feita em Guabiruba, que remete a Maibaum); Pelznickelbrot (pão com pernil de porco desfiado, que remete ao Pelznickel) e Dragonbrot (pão com bolinho de carne caseiro, que remete ao Dragão de Guabiruba).

O menu tem ainda o Spätzle (macarrão caseiro típico alemão); wurst und brot (linguiça de Guabiruba assada e cortada, acompanhada de pão em pedaços); strudel (massa folhada com recheio de maçã ou banana) e bienenstich (bolo típico alemão também conhecido como bolo picada de abelha), além de fondue de chocolate, porções de batata frita, tilápia frita e bolinho de aipim com tilápia.

Para beber, além de água, café e refrigerante, os chopes guabirubenses também serão presença garantida na festa. Na festa, não haverá utilização de copos descartáveis. Quem não quiser levar de casa, poderão adquirir o copo oficial do evento, por R$ 5.

O Biergartenplatz é organizado pela Associação Visite Guabiruba (Avigua), entidade que trabalha no incentivo ao turismo sustentável na cidade. “Estamos na quarta edição e a cada ano o evento se torna maior. Todos serão muito bem-vindos”, destacou Edmilson Nicolau Huber, presidente da Avigua.

Durante um momento no palco, o prefeito Valmir Zirke mencionou que a festa tem crescido e sido reconhecida em nível estadual. Ele ressaltou o trabalho e empenho da Avigua. “Então, como é bom poder participar e o poder público ser parceiro de pessoas que realmente vestem a camisa, mantêm a nossa cultura, um bom show e uma boa gastronomia para que a gente possa manter e também trazer pessoas de outros municípios aqui para a nossa cidade”.

O prefeito mencionou ainda que na próxima semana ocorre o Festival da Criança, no Parque Municipal. “São mais de 60 bicicletas que já estão aqui na prefeitura, tudo gratuito, mostra o reconhecimento do bom trabalho que se faz hoje aqui na nossa cidade”.

Ao final, Zirke convidou a população de Guabiruba e outras regiões para curtir os eventos do município.

A Biergartenplatz acontece até as 23h no sábado, 4, e até as 16h no domingo, 5. Nos dois dias, a festa começa a partir das 11h.

