Abertura de crédito suplementar para o Samae gera discussões na Câmara de Brusque

O projeto que pedia autorização para abertura de crédito adicional suplementar e especial no valor de R$ 2,5 milhões para operação e manutenção do sistema de água do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), gerou discussão entre os vereadores Ivan Martins (PSD) e Marcos Deichmann (PEN). Resquícios de sessões anteriores é que motivaram o desentendimento entre os dois vereadores.

No espaço para discussão do projeto, Deichmann questionou a necessidade de urgência no crédito suplementar, já que o Samae tem R$ 15 milhões em caixa. “Se tem tanto recurso assim, não precisaria pedir em regime de urgência, mas estamos aqui para ajudar o governo e, ao contrário do que foi falado, não tenho nada pessoal contra o Samae. Se precisa do crédito para seguir o trabalho, vou votar favorável”.

Martins, entretanto, foi à tribuna e criticou a manifestação de Deichmann, dizendo que o vereador cometeu “uma falha grande” quando, há duas semanas, falou na tribuna que o Samae não tinha dinheiro para comprar material de expediente. “O senhor foi atrás do que falou um funcionário, com uma informação incorreta, e agora está destilando raiva em cima do Samae. Está mal informado sobre o Samae”, disse.

Deichmann rebateu a fala de Martins. “Se estou mal informado, é porque o Samae não respondeu aos pedidos de informações que fiz. Já passou o prazo e não recebi resposta. O senhor diga a eles para me responderem”.

Martins, então, respondeu. “É absolutamente normal a prorrogação do prazo para resposta do pedido de informação. O senhor mesmo votou. Não sou menino de recados”. Após a discussão, o projeto foi aprovado por unanimidade.