Abertura de processo licitatório para retomada de obras da escola João Boos é anunciada em Guabiruba

Após diversos atrasos e impasses, a reforma da Escola Professor João Boos, em Guabiruba, ganhou um novo capítulo. Na segunda-feira, 13, a Câmara de Guabiruba informou que vai abrir a abertura do processo licitatório para retomada das obras.

O anúncio foi feito em um encontro entre diversos políticos e ex-políticos de Guabiruba, lideranças do Partido Liberal no município, além de empresários.

Obras

O imbróglio sobre a reforma da escola João Boos vem desde 2013. A população e o poder público da cidade tem batalhando desde então para que a obra seja efetuada.

No início de 2022, uma empresa de Palhoça chegou a vencer a licitação com uma proposta de R$ 4,38 milhões. Porém, em setembro do mesmo ano, a Secretaria de Estado de Educação havia publicado a suspensão da concorrência para a reforma e ampliação da escola pela necessidade de readequação orçamentária.

Escola Professor João Boos

O Colégio João Boos, de Guabiruba, foi um dos primeiros educandários a ministrar o idioma alemão na região, da então Colônia Itajahy, isso no ano de 1881, época de sua inauguração.

Seu primeiro professor foi Carlos Scharf e ao longo de todo o percurso de sua história, das várias crianças e adolescentes que passaram pela escola, muitos vieram a se tornar personalidades importantes, principalmente no meio político.

Inúmeros alunos aprenderam a ler e escrever no João Boos, sendo que vários deles, posteriormente se elegeram prefeitos do município guabirubense.

