Abono salarial para nascidos em julho começa a ser pago nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira, 27, o pagamento do abono salarial, ano-base 2016, para o trabalhador nascido em julho. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS ou no Pasep, há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado pelo menos 30 dias em 2016 e recebido em média até dois salários mínimos por mês.

Os valores do benefício variam de R$ 79 a R$ 937, de acordo com o tempo de trabalho durante o ano passado. Os recursos ficarão disponíveis até 29 de junho do ano que vem.

O inscrito no PIS e que tem o Cartão Cidadão pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica, para sacar o dinheiro.

E quem não tem o Cartão Cidadão pode retirar o dinheiro em qualquer banco, mas precisa apresentar um documento de identificação. Já o trabalhador vinculado à empresa pública tem inscrição Pasep. Nesse caso, o pagamento do abono é feito pelo Banco do Brasil.

Quem que perdeu o prazo e ainda não sacou o abono salarial ano-base 2015, o valor ficará disponível a partir desta quinta-feira até 28 de dezembro deste ano. A consulta sobre o abono salarial está disponível no site www.trabalho.gov.br