No último sábado de abril, o cenário interiorano do bairro Lageado Alto, em Guabiruba, foi o palco escolhido para um evento festivo carregado de afeto, nostalgia e significados, celebrando, assim, 25 anos de encontros unindo histórias e memórias.

À sombra das árvores e com o som suave da natureza ao fundo, os integrantes da Associação de Amigos Coiot’s se reuniram no restaurante Lá nas Trutas, onde celebraram mais um capítulo de uma amizade que atravessa gerações e desafia o tempo.

História nascida em Guabiruba

Formada no ano de 2000, a Coiot’s nasceu da união de 21 amigos, oriundos de famílias tradicionais da cidade, entre as quais Kormann, Kohler, Debatin, Maffezzolli, Schaefer, Voss, Becker, Gums, Schlindwein, Correia, Teixeira, Baloni, Westarb, Reichert e Imhof.

O grupo surgiu com o simples e nobre propósito de valorizar os encontros, cultivar os vínculos e celebrar a vida em todas as suas fases.

E assim, com o passar dos anos, o número de integrantes cresceu, e hoje já são 25 os amigos que carregam essa história com orgulho e emoção.

Guabiruba e suas ausências

Durante a jornada, no entanto, nem tudo foram sorrisos. O grupo enfrentou perdas dolorosas e irreparáveis.

Três membros — Leandro Debatin, Vitor Luiz Silva e Ricardo Boos — partiram precocemente, mas seguem vivos nas lembranças, nas conversas e nas homenagens que jamais deixam de ser feitas em cada encontro.

A ausência deles, no evento de sábado, se fez presente de forma notória, sendo impossível ignorar, preenchendo o espaço com um vazio carregado de significado.

União forte em Guabiruba

A Coiot’s não possui uma sede própria, optando assim pelos encontros realizados em sítios e chácaras dos próprios membros.

Além disso, cada local escolhido para festejar tornou-se, por si só, um símbolo da liberdade e do espírito acolhedor que os une.

Com ata de fundação, estatuto social, logotipo e até um hino oficial, a associação não se limita à formalidade, mas se estabelece, sobretudo, como um espaço de pertencimento.

Nestes 25 anos de história, muitos dos integrantes trilharam caminhos de destaque.

Dois foram eleitos vereadores — Sano Kormann e Tindo Kohler — e outros se tornaram líderes à frente de empresas de expressão regional e até nacional.

Apesar das conquistas individuais, a essência do grupo sempre permaneceu a mesma, ou seja, manter viva a chama da amizade.

Alegria compartilhada

Foi com esse espírito de união e celebração que, neste dia 26 de abril, os integrantes, juntamente com seus familiares, realizaram uma grande festa no restaurante Lá nas Trutas.

Além disso, selaram mais uma vez esse compromisso com a memória, o carinho mútuo e a alegria de simplesmente estarem juntos.

Entre pratos saborosos, risadas espontâneas e histórias que atravessaram os anos, cada momento do encontro refletiu emoções que palavras não conseguem traduzir.

Tudo isso representou, de maneira única, o valor de uma amizade verdadeira e duradoura.

Galeria de fotos

