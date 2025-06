A Abresc venceu a Mecânica do Japa por 2 a 1 na tarde deste domingo, 1º, no estádio Augusto Bauer, pela quarta rodada da Taça Gabi Automóveis, o Campeonato de Futebol Amador de Brusque.

Com o resultado, a equipe do bairro Águas Claras continua na liderança do Grupo B, com sete pontos em três partidas. O Resenha fez seu quarto e último jogo da primeira fase no mesmo dia, batendo o Santa Luzia por 3 a 2.

No Augusto Bauer, Siri abriu o placar para a Abresc em cobrança de pênalti, no início do jogo. Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Gelatti finalizou para o fundo das redes.

Aos 36 minutos, Marcelo Quilder descontou pelo Mecânica do Japa, aproveitando batida de roupa do goleiro Luciano após chute de Rocha.

Placares da rodada

Grupo A

Nova União 0x1 Santos Dumont

Limeira Baixa 1×3 ST Cruz

Grupo B

Mecânica do Japa 1×2 Abresc

Resenha 3×2 Santa Luzia

Grupo C

Sete de Setembro 2×2 Vila Nova

Brusnorte 1×1 Orlando

Última rodada

Agora, a expectativa se volta para a quinta e última rodada, em 7 e 8 de junho.

Pelo Grupo A, os jogos acontecem no domingo, 8. O Santos Dumont enfrenta a Limeira Baixa, às 9h45, no Clube Santos Dumont. Na sequência, o Atlético Limeirense encara o Nova União no Campo do Limeira, às 15h15.

No Grupo B, no sábado, 7, a Abresc/JK Motos joga contra o Campina FC no Campo do Abresc, às 15h15. No domingo (8), o Mecânica do Japa busca a reabilitação no campeonato, enfrentando a Santa Luzia no Campo do Sete de Setembro, às 9h45.

Já no Grupo C, também no domingo (8), o Orlando Soccer encara o Sete de Setembro no Campo do Olaria, em Guabiruba, e o Vila Nova enfrenta o River União no Campo do Limeira. Ambas as partidas começam às 9h45.

