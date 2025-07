Abresc vence Mecânica do Japa nos pênaltis e é campeã do futebol amador de Brusque

A Abresc é campeã do Campeonato de Futebol Amador de Brusque, após empate em 1 a 1 no tempo normal e vitória por 5 a 3 nos pênaltis na noite deste sábado, 26, no estádio Augusto Bauer. Os gols saíram na primeira etapa: Leandro Gelatti abriu o placar para a Abresc, mas Carlinho Rech deixou tudo igual. Nas penalidades, Luizinho desperdiçou sua cobrança e o time do bairro Águas Claras não falhou nenhuma.

Com grande público no estádio, a Abresc volta a ser campeã após a conquista de 2019. Desta vez, com uma campanha invicta, de sete vitórias e dois empates, com 35 gols marcados e apenas nove sofridos. A Mecânica do Japa, em sua terceira participação, é vice pelo segundo ano consecutivo.

Início agitado

Aos 2 minutos, Siri arrancou pela direita e fez o cruzamento rasteiro. Julio receberia livre, mas errou o domínio, adiantando demais, e acabou cometendo falta sobre o goleiro Nathan na dividida. A resposta da Mecânica do Japa foi dada aos cinco minutos, com chute fraco de Djonathan e defesa de Luciano.

A melhor chance da Mecânica, durante muito tempo, foi a construída aos oito minutos. Clebinho escapou livre de marcação pela direita e ficou sozinho com Luciano. Ele tentou a finalização, mas o goleiro da Abresc fez defesa importantíssima para escanteio.

Gol da Abresc

A Abresc abriu o placar aos 26 minutos. Carlinho Rech recebeu um passe no contrapé e não conseguiu o domínio, Leandro Gelatti avançou com a bola dominada, invadiu a área e fez o passe a Júlio, que estava em posição irregular. Antes, José Tassio tentou interceptar e acabou marcando gol contra. A arbitragem, contudo, confirmou o gol para Gelatti.

Aos 32, após cruzamento de Hudson, Marcelo Quilder cabeceou bem e a bola passou à direita do goleiro Luciano. Contudo, era marcado o impedimento no ataque da Mecânica do Japa.

Tudo igual

A Mecânica do Japa empatou aos 48 minutos. Gabriel Hoepers fez belo passe de cabeça para a área. Caique recebeu e cruzou de primeira para Carlinho Rech, de voleio, com o gol já aberto, deixar tudo igual: 1 a 1.

Mecânica no ataque

O segundo tempo começou com bons momentos da Mecânica do Japa no ataque. Diferente do primeiro tempo, que foi bastante equilibrado, a Abresc pareceu cansar cada vez mais, enquanto a Mecânica conseguia o domínio da partida.

Aos dois minutos, Luciano defendeu chute de Quilder sem rebote. Aos cinco, Thiago Cristian fez belo passe para Clebinho, que tentou o chute firme de dentro da área. A bola foi desviada e bateu do lado de fora da rede.

Aos 12 minutos, Djonathan fez belíssimas tabelas com Hudson pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou com categoria. Silas completou de pé esquerdo, mas a bola não foi em direção ao gol. Ficou no contrapé de Marcelo Quilder, que, com o gol aberto, só conseguiu um leve toque na bola antes que ela saísse pela linha de fundo.

Mais perigo

Aos 29 minutos, Silas pegou a sobra da bola alçada na área. Dominou rapidamente e emendou belo chute. A bola passou muito perto do gol, e Luciano só pôde fazer o golpe de vista à sua esquerda.

Pouco depois, aos 33, Quilder fez ótimo passe de cabeça para Silas escapar sozinho com Nathan. O camisa 9 acabou adiantando demais e tentou a finalização já dividindo com Luciano, que levou a pior e precisou ser atendido. Foi uma das diversas paradas para atendimento ou substituições, que picotaram quase todo o segundo tempo

A Abresc ainda teve uma alteração forçada do goleiro Luciano, lesionado após a dividida com Silas. Acabou substituído por Fabrício pouco depois.

Instantes finais

Mesmo com todas as paradas para substituições e atendimentos, foram dados apenas cinco minutos de acréscimo. Aos 49, Luizinho cobrou falta alçando a bola na área. A bola viajou com veneno, passou por todo mundo e Fabrício fez defesa segura.

Pênaltis

Edgar abriu as cobranças deslocando Nathan com categoria: 1 a 0 para a Abresc. Luizinho, pela Mecânica do Japa, mandou para fora, quase no segundo andar do bar.

A Abresc ampliou a vantagem com Hang: 2 a 0. Fabrício quase defendeu a cobrança de Hudson: 2 a 1.

José Venâncio converteu a terceira cobrança da Abresc com uma cavadinha cheia de classe. Silas diminuiu com chute rasteiro: 3 a 2.

Rica fez o quarto gol do time do bairro Águas Claras, colocado. Nathan foi no canto, mas não conseguiu a defesa. Jocinei marcou o terceiro da Mecânica do Japa.

Siri foi para a quinta cobrança da Abresc e bateu firme, no canto, sem chances para Nathan: 5 a 3, e Abresc campeã, para o delírio de sua torcida.

Bronze

Na decisão de terceiro lugar, disputada logo antes da final, o Santos Dumont venceu o Santa Cruz por 2 a 1, com gols de Caio Bertolini e Marcelo Dell’Agnolo. O gol do Santa Cruz foi de Rafael Meneses.

Abresc 1×1 (5×3 pên.) Mecânica do Japa

Campeonato de Futebol Amador de Brusque

Sábado, 26 de julho de 2025

Estádio Augusto Bauer

Abresc: Luciano; Fernando (Hang), Erick, Lang, Felipe (José [Edgar]); Doug, Deivis (Rica), Leandro Gelatti (Luan), Júlio César (José Venâncio); Siri e Marajó.

Técnico: Neto Quindotta

Mecânica do Japa: Nathan Horner; José Tássio, Carlinho Rech, Gabriel Hoepers (Natan Rocha); Clebinho (Silas), Rafa (João), Caique (Luizinho), Hudson; Djonathan (Vitor Jesus), Thiago Cristian; Marcelo Quilder (Jocinei).

Técnico: Agenor Cipriano

Gols: Leandro Gelatti; Carlinho Rech

Cartões amarelos: Doug, Fabrício (banco); Gabriel Hoepers, Marcelo Quilder

Arbitragem: Washington Lemos, auxiliado por Vitor Araújo e Rodrigo Lessa

