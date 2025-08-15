Academia de Letras de Brusque celebra 12 anos e empossa novas acadêmicas neste sábado

No marco de seus 12 anos de atividades no campo das artes e das letras, a Academia de Letras de Brusque (ALBB), que integra a Academia de Letras do Brasil, realiza neste sábado, 16, a cerimônia de posse de duas novas acadêmicas, Edinéia Pereira da Silva e Tatiana Bissoni Vhoss.

Elas assumirão, respectivamente, as cadeiras de números 15 e 17 da ALBB, que atualmente conta com 16 membros. A solenidade ocorre no clube esportivo Paysandú, às 19h, seguida de jantar festivo para escritores, familiares, amigos, autoridades municipais e demais convidados.

Edinéia Pereira da Silva é graduada em Licenciatura em História pelo Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e em Design de Moda pela Faculdade Carlos Drummond de Andrade (Grupo Drummond/SP). É especialista em História Cultural pela FACEL, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP).

Atua como docente nos cursos de Design de Moda e Arquitetura e Urbanismo e como pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura na Unifebe. Tem experiência nas áreas de Educação e História Cultural, com foco em metodologias de ensino de arte, moda, indumentária, têxtil, identidade, tradição e memória. Indicada à ALBB pelo acadêmico Ricardo Vianna Hoffmann (cadeira nº 16), assumirá a cadeira nº 15, tendo Antonieta de Barros como patronesse.

Tatiana Bissoni Vhoss ocupa a cadeira nº 8 da Academia de Letras de Balneário Camboriú (ALBC), onde é diretora de Comunicação. É mestre em Ciência Jurídica, com concentração em Fundamentos do Direito Positivo, e especialista em Literatura, Artes e Filosofia; Direitos Humanos; Direito Processual Civil; Direito do Trabalho; Direito Tributário; Direito Previdenciário; e Direito Empresarial.

Advogada licenciada, atua como analista judiciária e diretora de secretaria na Justiça Federal de Santa Catarina desde 1998 e 2002, respectivamente. É membro do Centro de Inteligência da Justiça Federal de Santa Catarina, cofundadora da Confraria do Livro de Santa Catarina e autora do livro Direito às Promessas da Constituição (Appris Editora, 2019). Indicada à ALBB pelo acadêmico Amilton Fernando Cardoso (cadeira nº 13), assumirá a cadeira nº 17, escolhendo Raquel de Queiroz como patronesse.

A Academia de Letras de Brusque

Fundada em 10 de agosto de 2013, a ALBB é uma entidade cultural que tem como objetivo divulgar a cultura literária em Brusque e região; registrar, difundir, preservar e estimular a história e as realizações literárias da cidade; promover obras e produções culturais de personalidades com vínculo com o município; além de incentivar e desenvolver atividades culturais e sociais.

A instituição é vinculada à Academia de Letras do Brasil (ALB), presente em todos os estados, que apoia escritores de todos os gêneros literários, promove a literatura como instrumento de inclusão e desenvolve projetos culturais no Brasil e no exterior.

A diretoria da ALBB é composta pelas escritoras Maria Teresinha Debatin (cadeira nº 8), presidente, e Maria Glória Dittrich (cadeira nº 6), vice-presidente. A presidente de honra é a escritora Terezinha Andrade Viecelli (cadeira nº 1), fundadora da academia.

O patrono da ALBB é Wilson Erasmo Quintino dos Santos, personalidade de destaque em Brusque, reconhecido pelo trabalho em prol da cultura escrita, da comunicação em rádio e TV, da igualdade no acesso cultural e da liberdade de expressão.