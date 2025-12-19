Academia de Letras de Brusque empossa nova diretoria para os próximos dois anos

A Academia de Letras do Brasil de Brusque (ALBB) empossou, na terça-feira, 16, sua nova diretoria para o biênio de 2026 e 2027. Realizada na Sociedade Esportiva Bandeirante, a solenidade reuniu os acadêmicos e marcou a transição da presidência. Maria Glória Dittrich assume o cargo de presidente, com Herbert Pastor como vice.

Em conjunto com a posse da nova diretoria, o encontro foi marcado pela apresentação do terceiro livro coletivo da ALBB, intitulado “Imaginário Literário: Contos e Narrativas de Brusque”. A obra, publicada pela editora Vitelli Publisher, reúne textos de acadêmicos da instituição e será lançada em evento no próximo ano.

Maria Glória Dittrich, a nova presidente da ALBB, é natural de Brusque e possui doutorado em teologia pela Faculdade Escola Superior de Teologia (EST), do Rio Grande do Sul. Ela atua como professora titular e pesquisadora da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), onde é coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Gestão de Ciências Políticas (PPGPP).

Além de professora, Maria é escritora, artista plástica, conferencista e promotora de eventos culturais e científicos. Seu trabalho nas artes plásticas é marcado por exposições e premiações no Brasil e no exterior. Maria também é correspondente da Academia Feminina de Letras do Paraná.

A composição da nova diretoria conta com Gilberto Rau como primeiro secretário e Cleide Jussara M. Pareja como segunda secretária. Amilton Cardoso será o primeiro tesoureiro e Marcos Eugênio Welter, o segundo. Talita Garcia assume a diretoria de relações institucionais e o conselho fiscal contará com Ricardo Vianna Hoffmann, Aldo Maes dos Anjos e Rogério Ristow.

Fundada em 10 de agosto de 2013, pela escritora Terezinha Andrade Viecelli, a ALBB é uma entidade cultural com a finalidade de divulgar, registrar, preservar e estimular a cultura literária no município e região. A academia está vinculada à Academia de Letras do Brasil (ALB) e tem como patrono Wilson Erasmo Quintino dos Santos.

