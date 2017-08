Acadêmica de Design de Moda é finalista de concurso nacional de modelagem

Desde as primeiras fases do curso, os acadêmicos de Design de Moda da Unifebe são incentivados a aliar teoria à prática atendendo clientes reais e participando de concursos na área, entre outras atividades.

Para a acadêmica da 4ª fase, Beatriz Moreno Rodrigues, não faltam motivos para comemorar. Ainda no início de sua trajetória na universidade, a estudante já é finalista do concurso nacional de modelagem GG Moda, realizado em parceria entre a Editoria Gustavo Gili e a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda (Abepem).

O desafio da 3ª edição do concurso teve como inspiração o seguinte questionamento “Como transpor a metamorfose dos tempos na construção de modelagens do vestuário que considerem, de forma inovadora, os três pilares: corpo, recursos construtivos e tecnologia?”. Para a construção da proposta, a acadêmica contou com o apoio da Professora Vanessa Contesini, que ministra as disciplinas da área de modelagem.

A premiação do Concurso será no dia 15 de outubro em Bauru (SP) durante o 13ª Colóquio de Moda. Com pelo menos o terceiro lugar já garantido, a estudante comemora a experiência adquirida com a participação no concurso.

“Eu acho muito inspirador participar de um evento tão importante quanto este. Já valeu como um grande aprendizado, pois são técnicas muito difíceis de colocar em prática. Vou levar essa experiência tanto para minha vida acadêmica quanto para minha vida profissional. Isso me engrandece como designer e eu agradeço muito à Unifebe por essa oportunidade, pois é por meio de instituições assim, e de seus professores que nos incentivam, que vamos aprendendo cada vez mais”, conta a aluna.