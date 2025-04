Ação de Páscoa espalhará envelopes com vales-compra de até R$ 200 em Brusque; entenda

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) Brusque realiza neste sábado, 12, a Caça ao Tesouro do Coelho. Serão espalhados 50 envelopes em várias regiões da cidade contendo vale-compras de R$ 150 e R$ 200. Ação faz parte da programação da Ostern Brusque 2025.

A ação é válida para crianças de 2 a 12 anos de idade, acompanhadas pelos pais ou responsáveis, e residentes em Brusque.

Pistas e empresas participantes

As pistas de onde estarão escondidos os envelopes premiados serão divulgadas no dia 12 de abril, às 10h e às 11h, no Instagram da CDL e da Prefeitura de Brusque.

Os vencedores poderão retirar seus vales-compra até o dia 19 de abril nas lojas participantes: Kohler Joalheria; Gevaerd Calçados; Rogério Calçados; Lemus Calçados; Central do Papel; Colorsul Tintas; Cosh Jeans; Tharog Jeans; Sicoob Trentocredi Águas Claras; Sicoob Trentocredi Dom Joaquim; Gazul; Vantex; Life Surf Wear; Biju Ocasião; Auto Posto Dalcegio; Loja da Ruth; Mabelle Cosméticos; JCanedo; Ótica Boa Visão; Águas Claras Material de Construção; Fruto Íntimo Moda Íntima; Lari Cosméticos e Ótica Schröder.

Parcerias

O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, destaca a importância de realizar ações que beneficiem o comércio e também a população. “A CDL de Brusque tem o compromisso de promover ações que movimentam o comércio local e trazem alegria para a comunidade. A Caça ao Tesouro do Coelho é um exemplo de como podemos unir diversão e incentivo ao consumo, beneficiando tanto os lojistas quanto as famílias brusquenses. Agradeço a todos os associados que acreditaram nessa ação e doaram os vale-compras. Com certeza, eles farão a Páscoa de muitas famílias mais feliz”.

A diretora de eventos da CDL Brusque, Eni Terezinha Barni, ressalta os benefícios para o comércio do Centro e dos bairros com as ações realizadas dentro da programação de Páscoa na cidade. “Além de toda a parte espiritual que a Páscoa representa, temos um período de grande movimentação para o comércio e de muitas atividades para as famílias. Para a CDL, é uma honra poder proporcionar momentos especiais para as crianças da nossa cidade”.

A Caça ao Tesouro do Coelho é realizada pela CDL Brusque, em parceria com a prefeitura, através da Fundação de Turismo (Funtur) e Fundação Cultural.

Leia também:

1. Ministério Público processa moradora de Brusque que se recusou a vacinar filho contra Covid-19

2. Brusquenses participam de manifestação pró-anistia na Avenida Paulista

3. Lápide e estátua quebradas: cemitério da Igreja Luterana de Brusque é vandalizado

4. VÍDEO – Conheça nova tecnologia usada pelo Hospital Imigrantes para cirurgias de coluna

5. VÍDEO – Polícia Rodoviária Federal investiga causa do acidente que causou explosão no Morro dos Cavalos, na BR-101

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: