Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga é fechada temporariamente; entenda o caso

O serviço de Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga foi paralisado nos últimos dias por conta de uma reorganização interna. Moradores de Brusque reclamaram do fechamento do serviço sem muitas explicações. Para esclarecer a situação, a paróquia divulgou um comunicado informando o que houve.

De acordo com a comunidade, três equipes estão em fase de capacitação para atuar com doações de roupas, atendimento à comunidade, assistência às famílias e bazar permanente.

“Nas próximas semanas, com a conclusão dessa reorganização, o serviço será plenamente retomado, consolidando um centro de distribuição e apoio destinado às 12 Comunidades da Paróquia, que atendem famílias de diferentes bairros da cidade”.

A paróquia ressaltou que o serviço não foi interrompido, mas o que ocorre é uma reformulação estrutural, voltada a ampliar o alcance das ações, “garantindo um atendimento mais abrangente às famílias em situação de vulnerabilidade social”.

