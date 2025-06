Acapra realiza venda de cachorro-quente neste sábado com música ao vivo, chope e feira de adoção em Brusque

A Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra) promove neste sábado, 28 de junho, mais uma edição do seu tradicional evento beneficente com venda de cachorro-quente. A ação acontece a partir das 15h, na Igreja São Judas Tadeu, localizada na rua Santa Cruz, nº 177, no bairro Águas Claras.

Além do lanche, que será vendido por R$ 6 a unidade, o evento contará com chope gelado, comidas variadas, feira de adoção de animais e música ao vivo.

As atrações musicais confirmadas são a dupla Vini e Nic, com repertório de pop rock, e o cantor Gessé de Sá, que traz sucessos do rock, pop e MPB.

Para quem quiser garantir antecipadamente os cartões do cachorro-quente, a Aacapra disponibilizou diversos pontos de venda espalhados pela cidade:

Lippet Petshop – Rua João Bauer, 260, sala 06 – Centro 1;

Petcenter Filial – Rua Gustavo Schlösser, 104 – Centro 2;

Petcenter Matriz – Rua Rodrigues Alves, 136;

Cantinho do Churrasco – Avenida Germano Furbringer, 950, sala 2 – Jardim Maluche;

Despachante Mafra – Avenida Dom Joaquim, 486 – Jardim Maluche;

Secretaria da Igreja São Judas Tadeu – Águas Claras.

A organização reforça que toda a renda será revertida para as atividades da associação, que atua no resgate, cuidado e encaminhamento de animais para adoção responsável.

“Convidamos a comunidade para participar da ação solidária e lembra que é uma oportunidade de contribuir com a causa animal e aproveitar uma tarde de lazer com boa música, comida e solidariedade”.

Leia também:

1. Chuva perde força em Brusque, mas alívio não dura até o fim de semana

2. Saiba quantas ocorrências relacionadas à chuva a Defesa Civil atendeu em Brusque

3. Secretaria de Infraestrutura planeja manutenção nas juntas de dilatação de pontes em Brusque

4. Festa de igreja, arraiás e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Quadrangular final do Brasileiro CBB é lançado em evento oficial; jogos começam nesta sexta

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: