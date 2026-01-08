Acesso à avenida Primeiro de Maio pela rua Gustavo Halfpap é bloqueado em Brusque

A partir desta quinta-feira, 8, a rua Gustavo Halfpap ficará interditada no sentido da avenida Primeiro de Maio. O bloqueio ocorre para a continuidade das obras de drenagem, escavação de galerias e reforço da pavimentação asfáltica na região.

O acesso para moradores e estabelecimentos comerciais permanecerá liberado, porém pode haver lentidão no trânsito devido à circulação de caminhões utilizados nos trabalhos.

“O comércio local continuará com acesso liberado, sempre com cuidado e respeito. Mesmo com a obra em andamento, é necessário manter o acesso ao comércio, atendendo inclusive a uma reivindicação da comunidade”, afirma o vice-prefeito Deco Batisti.

“Essa é uma área que sofre com enchentes, onde muitas pessoas já perderam bens dentro de casa. Hoje, estamos realizando essa obra justamente para mitigar esse problema e trazer mais segurança para todos”, completa.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) pede a compreensão dos motoristas e orienta o uso de vias alternativas. Quem vem da região sul (Poço Fundo, Santa Luzia, Águas Claras e Zantão) em direção ao Centro deve fazer o desvio pela rua Nova Trento, com acesso local permitido até a Sociedade Beneficente.

Já para quem segue do Centro em direção à região sul ou à avenida Primeiro de Maio, o desvio ocorre pela rua Tiradentes, com acesso local liberado até a Dokassa.

A partir da rua Tiradentes, acessando a rua Azambuja, é possível chegar à avenida Primeiro de Maio pelas ruas Ernesto Appel (rua do Barateiro) e Guilherme Ristow (rua da Verdureira do Sid), exclusivamente para veículos leves. O trecho será liberado no dia 2 de fevereiro, a fim de não comprometer a volta às aulas.

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

