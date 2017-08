Acessórios de veículo são furtados, na rodovia Antônio Heil

O painel multimídia, tapetes, estepe e botões que abrem e fecham o vidro de um Peugeot 208 foram furtados na noite de sexta-feira, 18, na rodovia Antônio Heil, no Centro 2.

Uma jovem de 19 anos relatou para a Polícia Civil que estacionou o carro atrás do MC Donalds e foi para a aula, no Senac.

Assim que saiu, foi até o carro e apertou o alarme para destravar, o que não aconteceu.

Ela então abriu a porta do passageiro e viu que o painel estava todo quebrado, assim como o vidro pequeno do lado do motorista.