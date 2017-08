Acibr apresenta reivindicações ao vice-prefeito de Brusque

O presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) Halisson Habitzreuter recebeu na manhã de quinta-feira, 3 de agosto, na sede da entidade, o vice-prefeito de Brusque, José Ari Vequi.

O objetivo do encontro foi apresentar algumas demandas e reivindicações, tanto de alguns Núcleos que integram a Acibr, assim como de pleitos e bandeiras defendidas pela classe empresarial.

Um dos temas abordados no encontro foi sobre as dificuldades enfrentadas pelo 17º Núcleo Regional de Perícias – IGP/IML de Brusque e a busca de soluções para minimizar e resolver os problemas que o órgão tem enfrentado. Uma deles é a solicitação para que um médico legista possa ser cedido pela prefeitura de Brusque para o IML, durante o período em que será realizado o concurso público, até a contratação do novo profissional.

O convênio já foi realizado em administrações passadas e auxiliaria no atendimento do Instituto. Além disso, demais medidas básicas foram solicitadas ao vice-prefeito, para auxiliar no trabalho do órgão.

Na oportunidade, o presidente da Acibr também entregou um ofício solicitando apoio ao poder público para municipalizar umas das taxas estaduais cobradas pela Polícia Civil, que possa ser revertida ao Fundo da Polícia Civil no município. A iniciativa já tem precedentes em outros municípios e poderá dar certo em Brusque.

Demandas

Outro assunto do encontro foi a pauta de reivindicações encaminhadas pelos Núcleos Setoriais Acibr – Corretores e Imobiliárias, Laboratórios de Análises Clínicas, Construtoras e Empresas Contábeis, que não foram até o presente momento deliberadas pelo executivo municipal.

Os pedidos têm como objetivo otimizar o exercício das atividades dos profissionais das empresas que integram os Núcleos, e já foram realizados para gestões anteriores, entretanto ainda sem respostas.

“São reivindicações que estão pendentes e que pedimos mais agilidade para serem atendidos. Também nos colocamos à disposição da Prefeitura para a solução de entraves, para que o poder público municipal possa prestar da melhor forma um serviço aos Núcleos e também a toda a população de Brusque”, destacou Habitzreuter.

O presidente da Acibr avaliou como positivo o encontro, que aproxima a entidade do poder público municipal na resolução de problemas da cidade. “Entendemos que como sociedade civil devemos contribuir de alguma forma para a gestão, o que é benéfico para a classe empresarial e para a população como um todo. E não só contribuir, com a apresentação de demandas, por exemplo, mas também cobrando do poder público as necessidades de melhoria nos atendimentos e prestação de serviços, para todos”, enfatizou o presidente da Acibr.

Para o vice-prefeito, a integração com as entidades de classe são cada vez mais necessárias para o desenvolvimento da cidade. “O município tem que estar cada vez mais próximo da classe produtora, empresarial e trabalhadora. Esses pedidos serão discutidos com os respectivos setores do Executivo e esperamos dar um retorno o mais breve possível”, pontuou Vequi.

Participaram do encontro na sede da ACIBr o gerente de Administração da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque, Paulo Roberto Mellão Filho, e o diretor Executivo da ACIBr, Candido Godoy.

Convite

Por fim, o vice-prefeito também recebeu o convite da ACIBr para participar no dia 21 de agosto, em Blumenau, da plenária do movimento Voz Única, organizado pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc).

Prefeitos e presidentes das câmaras municipais das cidades da Regional, além de senadores e deputados federais catarinenses serão convidados para participar do encontro para discutir as principais reivindicações da região, bem como os cronogramas de trabalhos das demandas da região.

“Esperamos que as lideranças entendam a importância dos nossos pedidos, que promovem o desenvolvimento da nossa região como um todo”, frisa Habitzreuter. O evento acontece às 10h, na sede da Associação Empresarial de Blumenau.

Integram a regional do Vale do Itajaí as associações empresariais de: Ascurra, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Gaspar, Ilhota, Indaial, Itajaí, Navegantes, Penha, Pomerode e Timbó.