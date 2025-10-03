Acibr completa 91 anos de história em Brusque

A Associação Empresarial de Brusque (Acibr) reuniu diretores, colaboradores e associados nesta quinta-feira, 2, para celebrar os 91 anos de fundação da entidade. O corte do bolo de aniversário marcou o momento.

Durante a comemoração, a vice-presidente da Acibr, Rita Conti, destacou a trajetória da entidade em mais de nove décadas de história.

“A Acibr celebra hoje, além desses 91 anos de muita história, muita participação coletiva, atuação e transformação, a credibilidade conquistada ao longo desses anos, e o quanto é uma associação exemplo para o estado todo”.

No dia 12 de outubro, às 17h, será celebrada missa em ação de graças pelo aniversário da entidade, na igreja Matriz São Luís Gonzaga.

A Acibr

A ACIBr foi fundada em 2 de outubro de 1934, quando um grupo de empresários se reuniu para idealizar uma entidade que representasse seus interesses e respaldasse suas reivindicações.

Atualmente, mais de 800 associados, de todos os segmentos, fazem parte da entidade. A Acibr conta ainda com 30 núcleos setoriais.

